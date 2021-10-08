Невролог Ольга Курушина: Мигрень неизлечима, но ее можно контролировать

Приступ мигрени длится часами и даже сутками. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мигрень – это настолько сильный приступ головной боли, что человек не может работать, не выносит свет и звук, его тошнит. Заболевание это довольно распространенное. Как отличить мигрень и как ее контролировать, рассказала завкафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ, доктор медицинских наук Ольга Курушина.

Менее 10% головных болей - это признак другого заболевания. В остальных случаях боль называется первичной, доброкачественной и является самостоятельным заболеванием, а не признаком инсульта, остеохондроза или наличия опухоли. Как же отличить мигрень от другой боли?

- Чаще всего это боль в половине головы, пульсирующая, давящая. Она длится часы, а иногда сутки, сопровождается непереносимостью света и звука, приводит к тошноте или даже рвоте. Если головная боль мешает двигаться, резко усиливается при малейшем физическом усилии, вот тогда практически 90 процентов вероятности, что у вас именно мигрень, - рассказывает профессор Ольга Курушина.

Еще одним признаком мигрени является аура - это ощущения, которые возникают незадолго до начала приступа головной боли. Они могут проявляться в виде запахов, зигзагов или радужного облачка перед глазами.

Занимаются лечением мигрени врачи цефалгологи - специалисты по головной боли. Сейчас в их распоряжении огромный арсенал средств: препараты, которые помогают подавить приступ мигрени, и те, что дают возможность предотвратить его.

- Мы сейчас можем подобрать препараты от мигрени для пациента любого пола, возраста, с любой соматической патологией, - подчеркивает Ольга Курушина. – Цефалголог поможет разобраться, откуда произошла эта головная боль, что является ее причиной и как избегать тех факторов, которые мешают вам жить. Мигрень неизлечима, но главный эффект, которого мы можем добиться – это сделать так, чтобы этот приступ головной боли случался в вашей жизни очень и очень редко.