В Волгограде сдали еще один проблемный долгострой: первый дом в ЖК «Шоколад»

Ключи от квартир обманутые дольщики ждали шесть лет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эту квартиру в ЖК «Шоколад» в Дзержинском районе волгоградка Нелли Габриэлян купила в 2015 году, но ключи готовится получить только сейчас. Квартиру выбирали рядом с будущей школой сына. В 2016-м застройщик обещал сдать готовый дом, как раз в этом году сын Нелли должен был пойти в первый класс в 9 лицей. Но ребенок уже в пятом классе, и все эти годы его возят в школу с Ворошиловского района. ЖК «Шоколад» удалось достроить только сейчас. Новый застройщик при поддержке властей города и области смог закончить долгострой и восстановить права обманутых дольщиков.

- Уже в 2016 году мы поняли, что дом не строится. Мы это видели. Мы ходили, бились во все двери, - как страшный сон вспоминает Нелли Габриелян, вложившая тогда деньги в строительство «шоколадной» многоэтажки. – К счастью, в один прекрасный день появился новый застройщик, который довел наш дом до конца.

Нелли Габриелян должна была заехать в эту квартиру еще в 2016-м. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Помимо Нелли в этом доме еще 172 обманутых дольщика. Все они сегодня в праздничном настроении – столько лет провели в ожидании и на нервах. Сегодня дом сдан, между этажами уже бегают лифты, застройщик готовится проверять систему отопления. После того, как он вместе с управляющей компанией удостоверится, что в каждой квартире тепло, и все коммуникации работают, жильцам начнут выдавать ключи. Можно будет делать ремонт, расставлять мебель и жить.

- Объект был тяжелейший. Подрядчик заходил на него с дефицитом более 200 миллионов рублей. Здесь не то, что на нулевом уровне все было: то, что было сделано, пришлось демонтировать из-за нарушений, - рассказывает председатель комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина. - То есть были дополнительные работы, связанные с демонтажем. Но застройщик прекрасно выполнил свои обязательства. Самое главное, жители довольны.

Это один из двух шоколадных домов, рядом строится такой же. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На всех этапах строительства дом проверял облстройнадзор.

- У нас есть программа проверок, в соответствии с которой мы всё проверяли на всех этапах и по каждому комплексу работ. Проверили все системы, пожарную безопасность, лифтовое оборудование и т.д. Все в порядке, дом введен в эксплуатацию, - руководитель Инспекции государственного строительного надзора уверяет, что переживать дольщикам больше не за что.

Облстройнадзор контролировал стройку на всех этапах. Дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Выдохнуть может и подрядчик. Строить дом – его работа, и здесь сложностей никаких. Но «по наследству» от прежнего строителя ему достался не только проблемный объект, но еще и испорченная репутация.

- Хорошо, что власти на начальном этапе купили здесь несколько квартир. У нас появились деньги, чтобы как-то раскачать эту стройку. Конечно, у людей, у покупателей доверия к этому дому не было никакого, - вспоминает гендиректор ООО «Инвестгражданстрой» Алексей Долганов.

В доме осталось запустить отопление, м можно раздавать ключи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За то, что компания взялась достроить этот дом, в качестве преференции получила от властей земельные участки здесь же, на Семи ветрах, где она строит еще один жилой комплекс. Кроме того, компенсации на технологическоеприсоединение к сетям. Это эффективная поддержка, говорит подрядчик.

Затройщик сделал и внутридворовую дорогу, и детскую площадку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 2014 года в Волгоградской области сдали в эксплуатацию 91 проблемный дом, восстановив права 8700 жильцов. Только в этом году решили проблемы дольщиков в 9 домах. Достроили и сдали в этом году 7 проблемных зданий, жители двух домов получили квартиры в других комплексах. Областным властям останется разобраться еще с 13 домами.