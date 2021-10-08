Волгоградцы замерзают в домах без отопления

Большинство волгоградцев жалуется на холод в своих квартирах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже в 14 городах и районах Волгоградской области полностью отапливаются все дома с центральным отоплением. На утро 8 октября батареи нагрелись в более чем 1700 многоквартирных домов региона, сообщает областной комитет ЖКХ. Тепло в домах Урюпинска, Фролово, но не в областном центре. Жители Волгограда жалуются, что замерзают в своих квартирах, а обещанный отопительный сезон для них пока еще не наступил.

«Хоть кому-то дали отопление?» – спрашивают горожане друг у друга.

«У нас собственная котельная, но теплом даже не пахнет». «На Титова с утра пошуршало в батареях и затихло». «В Жилгородке отопления нет». «Центр, замерзаем». «У нас тепло есть, Красноармейский, Заканалье», «Тоже Заканалье, нет тепла», - идет перекличка в соцсетях.

Многие горожане кинулись звонить в управляющие компании, но там отвечают, что даже заявку не подавали, и отопления стоит ждать только 10 октября.

Напомним, мэрия Волгограда решила начать отопительный сезон раньше, чем изначально планировала, - с 7 октября 2021 года. Но это не значит, что батареи нагреются в один день в тысячах жилых домов одномоментно. На раскачку у коммунальщиков есть несколько дней. Время жаловаться придет, если в квартирах не потеплеет к понедельнику, 11 октября.

- Если к началу следующей недели батареи в квартире останутся холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления, - подчеркивают в мэрии.

В случае, если УК и в понедельник будут «кормить завтраками» жителей Волгограда, можно начинать составлять акты о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и звонить во все инстанции.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

О проблемах с теплоснабжением жители Волгоградской области могут сообщить в региональный ситуационный центр на круглосуточную «горячую линию» по телефону (8442) 35-33-66.

«Горячая линия» по теплоснабжению Департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда: (8442)33-63-92. Звонки принимают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Круглосуточно принимает звонки по вопросам горячего водоснабжения и отопления диспетчерская «Концессии теплоснабжения», центральная – (8442) 99-02-93, или по районам: Красноармейский – 59-81-27; Кировский и Советский – 59-81-22; Центральный и Ворошиловский – 59-81- 21; Дзержинский – 59-81-24; Краснооктябрьский – 59-81-71; Тракторозаводский – 59-81-19. Контакт-центр - 99-02-94.