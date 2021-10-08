Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 октября: заболеваемость растет, невакцинированных не пустят в кино и спортзал

Без прививки не пустят в кино и в театр. Фото: Андрей АБРАМОВ

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти, хоть и немного, но прирост заразившихся с каждым днем все больше. На сегодня в регионе зафиксировали 368 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших приблизилось к 95 тысячам человек. Волгоград и область стабильно остаются среди регионов страны, где самая напряженная обстановка с ковидом. Поэтому с 12 октября введут новые карантинные меры, а с 18 октября невакцинированным закроют доступ к развлечениям, спорту и салонам красоты. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 октября 2021 года.

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За последние сутки в Волгоградской области подтвердили еще 23 смерти от коронавируса. Всего ковид убил 2968 жителей региона. Смертность растет, особенно среди пожилых людей. Поэтому пенсионерам вновь рекомендовали соблюдать самоизоляцию.

В четверг из ковидных госпиталей выписались по выздоровлению 337 человек. Всего за время пандемии медики вылечили 84,5 тысячи волгоградцев – это 89% от общего числа заразившихся. Ежедневно в инфекционные больницы поступает около шестисот человек, так что койки не пустуют.

Поэтому с 18 октября невакцинированные и не переболевшие коронавирусом волгоградцы не смогут заниматься спортом, поплавать в бассейне, сходить в кино, в музей, на концерт и в театр. Закроют для этой категории и салоны красоты, солярии и фитнес-центры (подробности). Напомним, на сегодня сделали прививки менее 900 тысяч волгоградцев.