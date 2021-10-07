Волгоградская область среди регионов-лидеров по внедрению зеленой энергетики

В Волгоградской области работает 6 солнечных электростанций. Фото: АВО

Волгоградская область вошла в число регионов России, где активно реализуют проекты по внедрению возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на «круглом столе» в Совете Федерации. Также в списке Астраханская, Архангельская, Мурманская, Оренбургская, Ульяновская и Ростовская области, Калмыкия, Бурятия, Башкортостан и Северный Кавказ.

Поддержка проектов по развитию возобновляемых источников энергии – одно из направлений государственной политики и ему уделяют важную роль.

- Это возможность регионов самостоятельно принимать решения, включать соответствующие проекты в схемы и программы развития регионов, тоже на принципах конкурсного отбора, - отметил Андрей Максимов.

К возобновляемым источникам энергии относятся энергия солнца, ветра и воды (за исключением использования на электроэнергетических станциях), и другие виды «зеленой» энергии. При этом в России действует закон, согласно которому сетевые компании должны выкупать ее в объеме до 5 процентов от величины потребления.

- За минувший год Волгоградская область стала лидером по введению установленной мощности солнечных электростанций в России, - подчеркивает депутат Государственной Думы Олег Савченко. - Меньше месяца назад я побывал на такой станции в Палласовском районе - засушливом, жарком, но в то же время щедром на этот источник энергии. Объект работает уже год, вложенные средства окупаются.

По мнению парламентария, внедрение «зеленой энергетики» перспективно не только с точки зрения прямой прибыли от добываемых энергоресурсов.

- Инвесторы учитывают выгоды, которые приносит развитие альтернативной энергетики, и охотнее заходят в регионы, где уже есть хорошая база, - считает Олег Савченко.

По данным облпромторга, Волгоградская область за 2020 – 2021 годы ввела в строй несколько солнечных электростанций мощностью 30,2 МВт. За счет этого ЮФО поднялся на первое место в окружном рейтинге. Общая мощность СЭС в регионе составляет 120 МВт. На сегодня в регионе работает шесть СЭС общей площадью около 250 гектаров. Две из них расположены на НПЗ, две в Светлоярском районе, по одной в Даниловском и Палласовском районах области. Также в регионе в 2021 - 2022 году начнут работать две ветряных электростанции мощностью 105 МВт.