Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 октября: заболеваемость и смертность снова бьют рекорды

В ковидных госпиталях более 6 тысяч пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области вновь пошла вверх кривая заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе подтвердили COVID-19 тестами еще у 367 человек. Число заразившихся с начала пандемии превысило 94,6 тысячи волгоградцев. Власти ввели новые карантинные ограничения. С 12 октября пенсионеров 65+ вновь отправят на самоизоляцию, а с 18 октября волгоградцам без медотвода и прививки от ковида закроют доступ в театры, музеи, МФЦ и другие места. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 октября 2021 года.

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По данным Роспотребнадзора, уровень смертности от коронавируса в Волгоградской области выше 3%. За последние сутки в регионе снова подтвердили 25 смертей – это максимум за время пандемии. Всего от ковида и его последствий умерли 2945 человек.

В больницах более 6300 ковидных пациентов, много детей, среди пожилых людей растет число тяжелых случаев. Выздоровели за полтора года 84,2 тысячи перенесших ковид волгоградцев, за последние сутки – 332. Ситуация далеко не радужная. Так что жителям и гостям региона придется еще не один месяц носить маски, делать прививки и избегать людных мест, а отдыхать ходить только при наличии QR кода.

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