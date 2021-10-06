Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 октября: оперативный штаб обсуждает новые карантинные ограничения

Из-за нехватки мест для ковидных больных в Волгограде и области сократили плановую помощь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже пятый день суточный прирост заболевших в Волгоградской области держится на отметке выше 360 случаев в сутки. За минувшие сутки ничего не изменилось: в регионе снова зафиксировали 363 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 94239 жителей нашей области. Сегодня в администрации Волгоградской области пройдет заседание оперативного штаба под председательством губернатора Андрея Бочарова, на котором должны принять новые карантинные ограничения для ряда категорий граждан. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 октября 2021 года.

В списке умерших от коронавируса за сутки – 21 человек. Всего с начала пандемии 2920 потеряла наша область из-за коварного вируса. На деле смертельных случаев уже больше трех тысяч, просто данные по погибшим запаздывают почти на месяц из-за долгих экспертиз. Большинство людей все-таки побеждает болезнь. За последние сутки больничные листы закрыли 327-ми волгоградцам. Им предстоит восстановление. Так же можно воспользоваться правом на бесплатное медицинское обследование после болезни.

На графике видно, что такой сложной ситуации, как сейчас, у нас еще не было. Инфографика: Яндекс.

По количеству новых зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией наш регион 6 октября занимает 16 место в стране. У нас сохраняются высокие темпы прироста заболевших. Мест в больницах для больных с пневмонией пока хватает, но за счет того, что постоянно сокращают плановую медицинскую помощь, отдавая под ковид все больше коек в стационарах. Что делать в этой сложной ситуации, 6 октября должен решить оперативный штаб. Выполнить план по вакцинации региону не удалось.

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