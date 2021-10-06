Кредитный бум, карты вместо вкладов и уход в «цифру»

Фото: Павел ЖДАНОВ/РБК.

На эти и другие вопросы ответил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса Банка Уралсиб Станислав Тывес на онлайн-конференции, которая прошла на площадке РБК

Опасения оказались избыточными

Журналисты из разных регионов страны задали множество вопросов, и многие из них касались именно кредитной политики банков. Как они пересматривали требования к клиентам? И как те вели себя в непростых экономических условиях?

Этот вопрос нужно разделить на две части - на 2020-й и 2021 год. Понятно, что в марте-апреле 2020 года все банки ужесточали кредитную политику в ожидании того, как ситуация будет развиваться дальше. Но все оказалось гораздо лучше, чем ожидалось.

- Опасения во многом были напрасными, - говорит Станислав Тывес. - В активную стадию пандемии число заявок на реструктуризацию увеличилось в разы: от 30-40 до 800-1000 заявок в день. Но в итоге в дефолт ушли только 10% из них - в 2 раза ниже, чем в такой же показатель в допандемийный период. Объясняется это, по нашему мнению, тем, что в тот непростой период люди решили перестраховаться и сформировать для себя определенную финансовую подушку «на всякий случай». А когда стало понятно, что ситуация не самая плохая - вернулись к погашению кредитов. Только по государственным программам Уралсиб реструктуризировал больше чем 2900 кредитов на сумму порядка 2 млрд рублей. Из этого реструктурированного портфеля уже порядка 25% клиентов на данный момент долги перед банком погасили.

В конце 2020 - начале 2021 года банки, наоборот, ослабили требования к клиентам, что, в свою очередь, повлекло за собой рост потребительского кредитования и спрос на банковские продукты.

Сейчас, по словам топ-менеджера, Банк Уралсиб, с одной стороны, аккуратно относится к лимитам, которые предоставляет заемщику в рамках того же потребительского кредитования, но и по крупным лимитам ослаблять требования не хотим.

- При этом людям с небольшим чеком мы пытаемся максимально упростить жизнь, минимизировать наши требования к пакету документов, где возможно предоставлять кредит на основании паспорта. Сейчас мы говорим о потребкредитах, автокредитах, кредитных картах. Если говорить об ипотеке, где крупные длинные кредиты, я не могу сказать, что мы серьезно ослабили требования, мы также продолжаем внимательно смотреть на заемщика, - отметил банкир.

Кредитный бум и цифровизация

Цифровизация и ажиотажный спрос на кредитование - главные тренды 2020 и 2021 годов.

- Практически все банки в последние несколько лет занимались развитием цифровых каналов обслуживания, но пандемия дала этому процессу огромное развитие. При этом если раньше участники рынка в основном фокусировались на возможности онлайн-оформления потребительских кредитов (в Банке Уралсиб такая возможность существует с 2016 года, и сегодня 30% всех потребкредитов выдается полностью в онлайн-банке), то сейчас по направлениям курьерской доставки карточек, оформления накопительных счетов, дебетовых карт банки сделали колоссальный рывок, - рассказал Станислав Тывес.

Банкир привел два примера. Первый из них - карта «Прибыль», запущенная Уралсибом в самый разгар пандемии и вобравшая в себя наиболее востребованные опции - проценты на остаток и кешбэк за покупки, а также возможности заказа онлайн и курьерской доставки. Формат оказался востребован - более половины карт заказывается онлайн на сайте банка, а большая их часть доставляется с помощью курьерской доставки.

Второй пример - онлайн-сервисы для дистанционной покупки квартиры в ипотеку. Сегодня в Банке Уралсиб клиент может купить квартиру в ипотеку у застройщика и полностью провести сделку удаленно. Подписание сделки и регистрация происходит удаленно, в итоге меньше документооборота, меньше бюрократии, легче процессы, дешевле, для клиента в итоге выгоднее.

Еще один наиболее заметный тренд 2021 года - большой спрос на кредиты. В 2021 году наблюдается рост кредитных портфелей практически по всем основным направлениям - в потребительском кредитовании, ипотеке. В первую очередь это связано с формированием отложенного спроса после окончания основного витка пандемии в 2020 году. Клиенты поняли, что ситуация с ковидом может быть более долгосрочной, чем ожидалось, хотя такого локдауна уже не будет, можно возвращаться к своей привычной жизни и решению насущных задач. А главными стимулами для рынка стали снижение ставок и льготные госпрограммы, прежде всего ипотечные.

Не только вклады

Изменения касались не только кредитного спроса, но и интереса к другим банковским продуктам. Так, например, с ростом ключевой ставки на рынке наблюдается активный переток депозитов в иные накопительные инструменты. Это в том числе классические банковские инструменты, накопительные счета, дебетовые карты с ежедневным начислением процентов на остаток по карте.

- Переток средств в накопительные счета и карты вполне логичен, потому что, когда ставка идет вниз, люди пытаются фиксировать ставкой по вкладу это падение, а когда ставка идет вверх - лучше держать деньги на коротких инструментах. Так, наш ключевой продукт, который мы сейчас всячески развиваем и делаем более удобным для клиента - это карта «Прибыль». Ставка процентов на остаток по этой карте сравнима с лучшими депозитными предложениями на рынке, - отмечает Станислав Тывес.

Наблюдают банкиры и интерес к инвестиционным продуктам - просматривается очень серьезный переток с депозитов на брокерские счета, в акции, облигации, даже в более сложные инструменты. И в дальнейшем эта тенденция, по мнению эксперта, будет только развиваться. Но нужно помнить, что потенциальная дополнительная доходность всегда - это и более высокие риски.

Исчезнут ли банковские офисы?

Рассказал спикер конференции и о будущем банковского бизнеса. По его словам, тренд на цифровизацию в будущем будет только развиваться, а качество цифровых сервисов будет главным аргументом для клиента при выборе банка.

- Ценовые войны банков не исчезнут, но уйдут на второй план. На первый план выходят такие факторы, как кастомизация, удобство цифровых сервисов и качество тех консультаций, которые клиент получает, взаимодействуя с банком, - резюмировал эксперт.

Но несмотря на общий тренд на цифровизацию и всеобщий уход в онлайн, банковские офисы не исчезнут, но будут меняться. Сюда люди будут приходить не для того, чтобы оформить заявку для получения карты или кредита. А для того чтобы поговорить с профессионалом, который подскажет, например, - брать ли сейчас ипотеку и куда инвестировать сбережения. Стандартные же продукты максимально уйдут в онлайн.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»