Волгоградцам с «Бейкер-стрит» отключают электричество за долги

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Жители микрорайона «Бейкер-Стрит» в Волгограде накопили 2,3 миллиона рублей долга за электроэнергию. Среди неплательщиков жители 229 просторных квартир. «Волгоградэнергосбыт» приступил к массовому отключению от электроэнергии всех должников микрорайона.

В новом микрорайоне «Бейкер-Стрит» просторные квартиры, огороженная территория с местами для отдыха, спортплощадками и парковками. Жилье здесь не из дешевых. И уж на оплату электричества у тех, кто купил здесь квартиру, деньги должны быть. При этом некоторые жильцы умудрились накопить по 50 – 100 тысяч рублей долга за потребленные киловатты.

По данным энергетиков, целиком обесточивать жилой комплекс не будут. Отключать должников решили точечно. Так что добросовестные потребители не пострадают. На сегодня уже «отрезали» электричество в 8 квартирах. Тем, чей долг больше 5 тысяч рублей, направили уведомления о вводе ограничений. Дальше энергетики возьмутся за тех, у кого задолженность меньше.

Чтобы избежать проблем, жителям «Бейкер-Стрит» достаточно погасить долг до отключения. В противном случае помимо этой суммы придется оплатить еще и 2600 рублей за повторное подключение электроэнергии. Произвести оплату можно в один клик на сайте или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта».

- Работа с должниками ведется непрерывно, - подчеркивает советник генерального директора ПАО «Волгоградэнергосбыт» Анастасия Кузнецова. – Мы закупаем электроэнергию и оплачиваем ее транспортировку, поэтому нарушение платежной дисциплины потребителями ставит под угрозу стабильность энергосистемы региона и страны. Закон един для всех: потребил – заплати.