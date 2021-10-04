Гремячинский горно-обогатительный комбинат повышает экологические стандарты

Фото: Ирина СИМОНОВА

Гремячинский горно-обогатительный комбинат, построенный предприятием, заслужил репутацию одно из самых экологичных производств региона.

Важным условием культуры производства на «ЕвроХим-ВолгаКалии» считают грамотное обращение с отходами. Именно на Гремячинском комбинате впервые в Волгоградской области был построен полигон ТБО нового типа, рассчитанный на 40 лет эксплуатации. За это время на нем можно разместить 377,5 тыс. тонн отходов, образующихся при строительстве Гремячинского ГОКа и эксплуатации его инфраструктуры.

Высокие стандарты предприятия поддерживают и сотрудники. Коллектив практикует раздельный сбор отходов, и для этого наиболее важные производственные объекты комбината снабжены специальными контейнерами.

Контейнеры закрытого типа для стекла, бумаги, пластика и урны для сбора использованных батареек установлены на сильвинитовой обогатительной фабрике, на проходных, в производственных цехах и административных помещениях комбината.

Ящиками для раздельного сбора отходов снабжены и кварталы нового жилого района «Дубовая роща», построенного предприятием для семей сотрудников в городе Котельниково.

Собранные на предприятии стекло, пластик, бумага и батарейки передаются в специализированные организации, располагающие необходимым оборудованием и складскими помещениями для дальнейшей утилизации отходов.

Усилия, приложенные «ЕвроХим-ВолгаКалием» для обеспечения экологической безопасности производства Гремячинского горно-обогатительного комбината, окупаются с лихвой – чистым воздухом, почвой и водой. Весной 2021 года сотрудники Гремячинского ГОКа любовались красотами природы, не сходя с рабочих мест. В санитарно-защитной зоне комбината, практически у самых стен солеотвала и шламохранилища, цвели краснокнижные степные тюльпаны

Достижения компании «ЕвроХим» в природоохранной деятельности получили высокую оценку контролирующих органов и профильных министерств страны. Отличные результаты реализации экологических мероприятий «ЕвроХима» отмечены наградами Минприроды России и Росприроднадзора.