В Советском районе Волгограда 5 октября отключат газ

Газа не будет 20 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 5 октября 2021 года, тысячи жителей пяти районов Волгограда будут сидеть без электричества, на Красном отключат воду, а в Советском районе в этот день пройдут плановые ремонты на сетях газоснабжения. Отключат газ почти на сутки – с 0.00 до 20.00 5 октября на нескольких десятках улиц и в СНТ, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». В списке и десятки многоквартирных домов, и большой массив частного сектора, и СНТ.

Не будет газа 5 октября 2021 в МКД Советского района по адресам: улица Автотранспортная, 35Г,35Д,35Ж,37Л,35И,37; Бабича, 12,14,16; Владимирская, 46,48,50,52,53,54,55,56,64,66,68; Волнистая, 2,6,6/1; Добрушина, чётн.2-32,2а,4а,6а,8а,10а,12а,14а,16а,18а,20а,24а; Грибанова, 2,2А,2Б,4-9,4А,4Б,5А,5Б,6А,7А,7Б,9А,9Б,11-24,11А,13А,15А,19А,26; Ивановского, 12; Комарова, 57,59,61,63,65,67,75,79; Пономарева, 11,13,15; Помнющего, 1,3,5; Солнечникова, 1-23; Степанищева, 6,8,11,13,15,16,18,20; Тимирязева, 42,42А,46,46А,50А,52; Чернышковская, 5; Шумского, 4-10,4А,6А,8А,8Б,10А,10Б,12,12А, Я. Купалы, 60,64,67,67А,65,69,71.

Отключат газ также в дачных обществах: СНТ «Наука-1» (улицы Родниковая, 24/17А,24/19,24/27,24/152,24/153,24/186 и Плодородная, 40/166); СНТ «Ветеран» (участки № 223и 237).

Также в списке на отключение газа оказались частные жилые дома на улицах: Амурская, 2-6; Бирюкова, 4,8-18; Богатырская, 23,26,32-36; Бодрая, 3,5,8, 9,19,19а,19б,21-31, 26, 35, 36,37, 39,40; Бирюзовая, 2/42; Боровая, 2,3,9,13,15,16,22,26; Высотная,3,4,5,7Б,8,10,11,13; Восьмая, 3,6,8А,9,13,15,17; Владимирская, 33,31,35,37,39,41,43,47а; Внешняя, 8,10,12,30; Девятая, 1-10,1А,3Г, 4А,5А,11Б,чётн.12-24,15Д,17Б, 17Д,19Б,19Д,21Б, 21Д,23,30; Десятая, 1,2,4,26,31; Дубравная, 4,5,9,17; Горпитомник, 3; Ежевичная, 1, 9,13,15, 43,51; Ерина, 2,6,7,8, 9,11,13,13А; Звонкая, 1,2,4,6,12,18,20,22,24,26,28-38,40; Звездная, 2,20,24,26,30,36,40,42,46,50А; Ивановского, 1,5,5А; Каневская, 1,1А,1Б,1Г,2,3,6-10,10А,12,13,15,18; Купалы, 43-47,44А,49-53,55-59,58а,61; Курганная, 4, кад.3238, кад.3239, 1,11,15кв.1,15кв.2,19,21(1),21(2); Лунная, 1,3,5,8,8б,10; Любимая, 1,3,5,6,9,10,11,12,14,24; Малиновского, 9,11,23,31; Моисеева, 3,4,5,6,7,7А,9,11; Навои, 1,1кв2,2,2А,2Б,3,4А,5-11,10А, 11,13,14,15, 15А,19-30,31А,31Б,32, 33А,35-45, 35Б,39кв4,48,50,52,54, 56,60,62,64,66,69,70; Научная, 26,28/11,30,31А,32-36,38,40,42,44,46; Овражная, 2,3,4,5,5Б,8,15А; Окольная, 2,4,6а,8,10,12, 1,5,11/17,11/14,11/22,11/27, 11/28,11/30,11/35,11/36, 11/37,13/7,13/8,13/13, 13/32,13/34,13/38,14,15/1, 15/3,15/4,15/5,15/6,15/8,15/15,15/18, 15/21,15/24,15/26,15/32, 15/34,15/35 уч.1,15/36,15/40,15/41, 15/50,15/54,15/55,15/57, 15/60,15/67,15/68,15/69, 15/681,16,17/4,17/5,17/12, 17/23,17/36,17/38,17/42,17/43,17/45, 17/47,17/48,18,20,22,26; Плодородная, 2/28,2/40,2/40 стр.1,2/52,7,9,11,13,15,21,25,27,29,40/166,100,100(2); Парковая, 1,3,5,6,9,16,25-45; Первая, 35,37,37А,39,41,43,43А; Помнющего, 2,2А,4,10; Пономарева, 3,5; Проезжая, 3,8,9,11,17,19,29,31.

Большой жилой массив оставят без голубого топлива на улицах Рутковского, 2Б,3,4,5,6,7,10,12-20,20Б,21,21Б,22,22Б,23,24А,25-,32,34,36,38,41, 42,44,45,49,50,53,54,57,57Б,59,61,62,63,65,67,68,69,70; Тимирязева, 21,23,25,29; Тормосиновская, 6,32,34,36,40,42,44; Тбилисская, 1В,1В лит.Б,1Б,2-12,2А,3, 6А,7, 13-19,18, 20,20А,23,24, 25,27,28, 29,30, 32,34,36-42, 44А,45,46,46А, 47,47А,49,49А,50,52,53, 54/2,55,56,57,58,60,64,66, 67,67А,69,70,72,73, 74А,75,78,79,79А,81, 81А,81Б,82,82А,83, 84,86,88,89,90,91, 92/2,93,94,95, 96,97,98, 98А,99,100, 102,103,105,106,106А,108,109, 110,111,112,112А,112Акв2,113,113А,115,116, 117,116кв1,118, 119,120,123,124, 126,127,128,128А,129,130,131,134,135литА-Б,136,137,139, 140,141,142,142А,143,143А, 145,146,147,148,148А, 149,151,154,156,158,159; Хвалынская, 2,4-9,8А,11,12,13,14,16,17, 18,20,21Б,22,24,24б,25,27,28,31,34,36,37,39, 41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,55-62,64,66,70,71, 71А,72,74,74а,76,77,78,80,80/1,81,82,83,84, 86,90,91,92,93,96,97,98, 98а,99,100,101А,102,104, 106,108,109,110,111,112,114,115,116,117, 117А,120,121,122,123,124,126,126/2, 127,129,130,131,132, 134,136,138,142,144,146; Узорная, 29; Ямская, 1,2,4,9.

Также в зоне временного отключения газа 5 октября оказались переулки: Брестский, 4-8,10,10А; Восьмой, 2-6,1кв.1,1кв2,3А,8-19; Горский, 3,6,8,10,11,12,14; Газонный, 1,3,5,6,7,9,11,13; Коневского, 1,2,2А,3,3 кв1,5-18, 6А,13А,17/1,17Б, 20,25,25А,30,40; Прожекторный, 1,6,8,10,14; Тбилисский, 1-20,1А,22,24,24А, 26-34, 29, 32А, 34а,38; Хвалынский, 2,2/1,4,6,8,8А; а также на Садовой, 1кв1,1/2,2/2,2кв3,3/1,3кв2,3 кв1; 4кв1,4кв2,4кв3,5/2,5/3,6кв1,6/2,6/3,7кв1, 7/2,8 кв2,8/2,9кв2,9кв3,9кв4,10/2, 10кв3,11кв1,11кв2,18,16; Мкр-237, ж.д. № 1-10,11А,12,13,14,16,16А,18,21,22,23, 26-33,35-40,42,45,45А,140,142,149, 150,151А,156,163,176,180, 191,194,194(2),198,201,202,204, 205,207/20, 208,208В,209,210,213, 215,218,224,225,237,238.