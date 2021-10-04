В Краснооктябрьском районе Волгограда 5 и 6 октября отключат воду

Не забудьте набрать воды! Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Из-за капремонта на магистральном водопроводе диаметром 900 мм, который снабжает ресурсом более 34 тысяч человек, жители Краснооктябрьского района Волгограда на сутки останутся без холодной и горячей воды. Где-то вода идти будет, но тонкой струйкой Часть домов Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов будет получать ресурс на пониженном давлении. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», отключат воду на Красном с 8 часов утра 5 октября до 8 часов утра 6 октября 2021 года.

- Информация о приостановке ресурса направлена во все управляющие компании для оповещения жителей, - сообщили в компании.

Смотрите полный список адресов, где в Волгограде отключат водоснабжение 5 и 6 октября 2021, и не забудьте набрать воды:

ул. Титова, дома №3-19, 20-40, 20А, 36А,38А, 44-64;

ул. Еременко, дома № 15-31, 35, 114-146,

ул. Триумфальная, дома №3,5, 5А, 6, 8, 12-18, 24-28,

пос. 40 Домиков, дома № 1-5, 2-14, 13, 18,

ул. Хользунова, дома №38-42, 11-29

ул. Клары Цеткин, 5,7,

ул. Геленджикская, 2-24,

ул. Пельше,12-30 и 9-13,

ул. Софийская,1-17,

пос. Мирный, 10, 15, 20, 25,

ул. Таращанцев, 61, 63, 55, 49,

ул. Депутатская, 4, 6, 11-25.

На пониженном давлении в эти дни будут дома Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов по адресам:

Ул. Курильская, 5, 7, 9, ул. Рыкачева, 24, 22, ул. Луговского,9, ул. Вогульская, 26-34, 29-39, ул.Верхоянская,37-49, ул. Аэрофлотская, 40-58, 37-55, ул. Руднева,34-66, 27-53, ул. Еланская,19-67, 22-84, ул. Нижнеамурская, 2-26, 5-17, ул.Краснодонцев,31-37, 32-38, ул. Оборонная,2-26, 1-25, ул.Матросова,2-26, 1-27, ул. Тюленина, 2-24А, 1-25, ул. Павелецкая,1-35, 2-30, ул. Шевцовой,2-38/1, 1-45, ул. Земнухова, 2-48, 1-51, ул. Сахалинская, 2-32, 1-35, ул. Камчатская,2-58, 1-51, ул. Хибинская, 2-38, 1-33, ул. Колыская, 2-24, 1-15, ул. Шепетовская, 2-36, 1-37, ул. Коммунаров,15-39, 16-36, ул.Таганская,1-9, 2-8, ул. Лубянская,1-10, ул. Железноводская,1-8, ул. Навигационная,10-16, ул. Архангельская,14-28, 1-9, ул. Кибальчича,1а-17, ул. Никопольская,17-31, ул. Смирнова, 1-19, 2-18, ул. Жданова, 20-34, 27-41, ул. Ломоносова, 38-50, 43-65, ул.Типографская, 42-66, 29-69, ул.Узловая, 18-68, 19-67, ул.Шатурская, 2-48, 17-63, ул. Водопадная,22-66, 11-53, ул.Муромская,14-54, 21Б-49, ул.Саратовская, 20-30, ул. Кустанайская, 59-75, ул.Титова, 45-59.

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