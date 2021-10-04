Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 12:30

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 октября: ограничения по ковиду ужесточат из-за роста заболеваемости и смертности

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 октября 2021 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти хотят сократить рост заболеваемости, так как медики работают на пределе возможностей.

Власти хотят сократить рост заболеваемости, так как медики работают на пределе возможностей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область продолжает ставить все новые печальные рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. За последние сутки тесты подтвердили COVID-19 еще у 366 человек – снова максимальные цифры, которые растут ежедневно. Число смертей стабильно больше двадцати в сутки. Волгоград и область остаются на 13-м месте среди регионов страны с максимальным количеством заболевших. Коронавирус обнаружили уже у 93,5 тысячи человек. По ежедневному приросту Волгоградская область делит 15-е место в России с Омской областью. Власти готовят новые ограничения по коронавирусу. Ужесточение антиковидных мер в первую очередь коснется сферы образования и услуг, а также пенсионеров. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 октября 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Инфографика. Яндекс

За минувшие сутки оперштаб снова сообщил о 21 смерти. Всего в регионе скончались от коронавируса уже 2879 человек.

- Только за последнюю неделю из общего числа летальных случаев люди в возрасте 65 лет и старше составили порядка 80%, - отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Все больше коек в больницах отдают под «красную зону». Стали в полтора раза чаще заражаться дети. За прошедший день выписались из ковидных госпиталей 279 человек, что значительно меньше поступивших пациентов. Всего за время пандемии одолели коронавирус 83,2 тысячи человек.

Тем временем, в регионе истек срок обязательной вакцинации отдельных категорий работников, все больше противников прививок отстраняют от работы. Среди них не только медики, но и коммунальщики, ученые.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2021: последние новости