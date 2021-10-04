Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 октября: ограничения по ковиду ужесточат из-за роста заболеваемости и смертности

Власти хотят сократить рост заболеваемости, так как медики работают на пределе возможностей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область продолжает ставить все новые печальные рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. За последние сутки тесты подтвердили COVID-19 еще у 366 человек – снова максимальные цифры, которые растут ежедневно. Число смертей стабильно больше двадцати в сутки. Волгоград и область остаются на 13-м месте среди регионов страны с максимальным количеством заболевших. Коронавирус обнаружили уже у 93,5 тысячи человек. По ежедневному приросту Волгоградская область делит 15-е место в России с Омской областью. Власти готовят новые ограничения по коронавирусу. Ужесточение антиковидных мер в первую очередь коснется сферы образования и услуг, а также пенсионеров. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 октября 2021 года.

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За минувшие сутки оперштаб снова сообщил о 21 смерти. Всего в регионе скончались от коронавируса уже 2879 человек.

- Только за последнюю неделю из общего числа летальных случаев люди в возрасте 65 лет и старше составили порядка 80%, - отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Все больше коек в больницах отдают под «красную зону». Стали в полтора раза чаще заражаться дети. За прошедший день выписались из ковидных госпиталей 279 человек, что значительно меньше поступивших пациентов. Всего за время пандемии одолели коронавирус 83,2 тысячи человек.

Тем временем, в регионе истек срок обязательной вакцинации отдельных категорий работников, все больше противников прививок отстраняют от работы. Среди них не только медики, но и коммунальщики, ученые.