11-13 сентября в салоне официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО VolkswagenTaos

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, профессиональный ведущий не давал скучать гостям, пока одни тестировали автомобиль, другие, могли поучаствовать в конкурсах и сделать отличные видео с помощью Селфи Спиннера 360, платформы для создания видеоселфи в круговом обзоре с эффектом замедленной съемки.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В автосалоне у каждого была возможность лично оценить абсолютно НОВЫЙ Taos со всех сторон, внешний дизайн и интерьер.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

На протяжении всей презентации для гостей работали: парфюмерный мастер-класс, личные консультации нумеролога, мастер-класс по рисованию, кейтеринг, лаундж зона с играми, где можно с комфортом обсудить с другими автомобилистами преимущества нового автомобиля.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Для детей работала детская зона с интерактивной автомобильной трассой и аниматором.

Мероприятие проходило с учетом всех эпидемиологических требований: гостям проводилось измерение температуры, выдавались необходимые СИЗ.

Фотографии с мероприятия по ссылке

Оценить комфорт и качество абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos, можно записавшись на тест-драйв по телефону +7 (8442)78-11-11, а также в салоне официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по адресу: г. Волгоград, улица Землячки, 82Г.

Официальные партнеры мероприятия:

- Кофейная компания «Di Maestri»

Группа «АльфаСтрахование»

Страховая компания «Ингосстрах»

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