К Дню пожилых людей «Волгофарм» дарит скидки на весь ассортимент ONE TOUCH

С лёгкой руки русского поэта Фёдора Тютчева осень тоже называют золотой порой. Поэтому в декабре 1990 года по решению Генеральной ассамблеи ООН было принято решение отмечать Международный день пожилого человека в самый разгар осени, 1 октября, когда природа начинает покрывать золотом парки и скверы, поля и леса, степи и луга.

В этот день принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы сказать им, как сильно вы их любите, поделиться последними новостями и узнать о их здоровье.Общеизвестно, что пожилым людям особенно важно следить за показаниями организма: пульсом, давлением, уровнем сахара и холестерина в крови. К счастью, сегодня благодаря достижениям современной медицины большинство контрольных измерений можно проводить самостоятельно, на дому.

В честь международного праздника Дня пожилых людей Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм» запускает акцию на своём сайте: с 1 по 10 октября при оформлении онлайн-заказа на сайте предоставляется скидка 10% на глюкометры и весь ассортимент ONE TOUCH. Если у ваших родных уже есть прибор для измерения сахара в крови, к нему всегда требуются тест-полоски и другие сопутствующие товары. В «Волгофарме» учли этот аспект, и поэтому в акции участвуют:

- Глюкометр One Touch Select plus Flex

- Глюкометр One Touch Select plus Flex+тест-полоски №25

- Глюкометр One Touch Verio Reflect

- Ланцет ONE TOUCH DELICA Plus

- Ручка для прокалывания ONE TOUCH DELICA

- Ланцет ONE TOUCH DELICA

- Тест-полоска ONE TOUCH Verio

- Тест-полоска ONE TOUCH

Обратите внимание, что скидка применяется исключительно при оформлении заказа на сайте , а для её активации при получении товаров в ближайшей аптеке «Волгофарм» необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Безусловно, сейчас уже есть много продвинутых бабушек и дедушек, которые настолько хорошо владеют интернетом, что могут самостоятельно оформить заказ на сайте. А те, кто ещё с трудом ориентируются в мировой паутине, могут заказать необходимое с доставкой в любую аптеку «Волгофарм» по бесплатному номеру 8 800 707 07 88 ( по будням с 8:00 до 18:00). Рекомендуем поторопиться, поскольку количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Будьте здоровы!

Реклама.