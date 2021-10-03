Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 октября: в регионе усиливается рост заболеваемости

В Волгоградской области за сутки зафиксировали 364 новых случая коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последнюю неделю в Волгоградской области наблюдается резкий скачёк заболеваемости COVID-19. Цифра ползет вверх каждый день: сегодня, 3 октября, диагноз подтвердился у 364 жителей. Теперь Волгоградская область поднялась на 16 место по ежесуточному приросту случаев коронавируса в стране. В России сегодня зафиксировали 25 769 заражённых, это новый анти-рекорд. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Также в регионе наблюдается и существенный рост смертности от ковида. Сегодня скончались 25 человек. За всё время распространения COVID-19 от него умерли 2 858 волгоградцев. Заразились 93 148 человека. За прошедшие сутки выздоровели 317 пациентов, что значительно меньше ежедневного прироста заболевших. Всего в Волгоградской области от коронавируса выздоровели 83 962 человека.

Региональный оперштаб напоминает, при симптомах простуды не занимайтесь самолечением, обратитесь в больницу или вызовите врача на дом.