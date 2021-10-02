На трассе Волгоград – Москва «Нива» врезалась в микроавтобус с детьми-спортсменами

После столкновения с микроавтобусом "Нива" врезалась в столб и получила серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла днем 2 октября на федеральной автодороге Р-22 «Каспий» в Городищенском районе Волгоградской области. На 938 км московской трассы Chevrolet Niva по касательной врезалась в микроавтобус, в котором ехали 14 детей-спортсменов, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД.

- 35-летний водитель Chevrolet Niva при обгоне совершил касательное столкновение с микроавтобусом и въехал в столб, - сообщили в полиции.

«Нива» разбита в хлам, микроавтобус получил незначительные повреждения. Водитель, который вез юных спортсменов, сумел удержать машину после столкновения и избежать серьезных последствий. К счастью, никто из детей и сопровождающих их взрослых в этой аварии не пострадал. В больнице оказался водитель «Нивы». Как показало обследование, мужчина был трезв.

По данным областного комитета образования 14 детей из Новоаннинской спортивной школы в сопровождении двоих взрослых ехали с соревнований по прыжковой акробатике, которые проходили в Новом Рогачике. Среди них были ученики 6-11 классов.

Микроавтобус «Мерседес» принадлежит самой ДЮСШ. Для поездки детей были все документы, в школе оформили все необходимые приказы, уведомили ГИБДД. Как пояснили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, поездка была организована в соответствии с установленными правилами перевозки организованных групп детей.

Напомним, 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае микроавтобус, в котором ехали 12 девочек из школьной баскетбольной команды Волгограда, столкнулся с грузовиком. Спровоцировал аварию лихач на ВАЗе, который обгонял по встречной полосе пробку. По касательной легковушка зацепила фуру, и та резко затормозила. Грузовик выскочил на встречную полосу, где ехал микроавтобус, и опрокинулся на него. Всего в микроавтобусе было 18 человек, среди них 13 спортсменок и их тренер Татьяна Шахматова. Вместе с юными спортсменками в автобусе ехали два водителя и жена одного из них с детьми (подробности). В этой аварии погибли пятеро детей. Остальные получили серьезные ранения, лишь одна девочка обошлась без травм в этом ДТП.

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