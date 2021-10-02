Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 октября: за сутки 360 человек заразились, 24 умерли

В больницах более шести тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает обновлять печальные рекорды в Волгоградской области. На сегодня в регионе снова зарегистрировали максимальное число заболевших – 360 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии заразились более 92,7 тысячи волгоградцев. Число подтвержденных смертей от коронавируса и его последствий уже несколько дней превышает цифры в 20 человек. На сегодня в Волгограде и области 24 умерших от ковида. В регионе ожидают ужесточения карантинных мер, а школы и вузы готовятся к возможному переходу на дистанционное обучение. Решение о смешанной форме уже приняли в ВолГУ. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 октября 2021 года.

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Всего с начала пандемии коронавирус убил уже 2833 волгоградцев. Тех, у кого ковид оказал фатальное влияние на осложнение других заболеваний, в разы больше. Поэтому количество выздоровевших и выписанных из госпиталей все время меньше числа заболевших. На сегодня закрыли больничные листы 345 человек, всего с заболеванием справились 82,6 тысячи жителей Волгограда и области.

Тем временем, в регионе истек срок обязательной вакцинации отдельных категорий работников, многих отказников уже отстранили от работы. На карантине сидят почти 23 тысяч волгоградцев. Это тоже максимум.