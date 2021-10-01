Камышинские рабочие оспорят в суде отстранение из-за отказа делать прививки

Сотрудники камышинской компании подали в суд за отстранение от работы из-за отказа делать прививки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера закончился срок обязательной вакцинации от коронавируса в Волгоградской области. И уже сегодня, 1 октября, начались первые скандалы на этой почве. В Камышине сотрудники фирмы в суде оспорят их отстранение от работы из-за отказа пройти вакцинацию. Сослуживцы подали коллективный иск на компанию ООО «Камышинтеплоэнерго». Они считают их отстранение незаконным и требуют выплатить утраченную зарплату и компенсацию морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе Камышинского городского суда, что истцы осведомлены о постановлении Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, по которому они, как работники энергетики, должны были пройти первый этап вакцинации от COVID-19 до 30 августа 2021 года, второй – до 30 сентября. На основании этого постановления их работодатель издал приказ о необходимости сделать прививки всем работникам в указанные сроки.

Но сотрудники камышинской компании отказались привиться от коронавируса, из-за чего руководство отстранило их от работы. По соответствующему приказу, они не могут работать до окончания периода неблагополучной эпидобстановки либо пока не пройдут вакцинацию. На этот неопределенный период им не будут выплачивать зарплату.

Истцы считают эти приказы незаконными, поэтому их следует отменить. Камышинский городской суд принял заявление к производству и назначил разбирательство.

Как ранее заявляли в Федеральной службе по труду и занятости, сотрудников, которые отказываются вакцинироваться и не имеют противопоказаний, следует отстранять от работы без сохранения заработной платы. Это прописано в статье 76 Трудового кодекса. К этой мере можно прибегнуть также в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Например, в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» говорится, что отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при трудоустройстве или для отстранения от производства, если работа связана с высоким риском заражения инфекционными болезнями.

Прививки от коронавируса становятся обязательными, если в субъекте вышло постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан, пояснили в Роструде. Поэтому работодатель имеет право отстранить сотрудника без выплат, причем даже того, кто трудится дистанционно. Если служащий против прививки, то руководство должно запросить у него письменный отказ. Затем оформляется приказ об отстранении без сохранения зарплаты. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ.