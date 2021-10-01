Кто может стать главой Волгограда – требования к кандидатам

Гордума должна рассмотреть не менее двух кандидатов. Фото: Евгения ГУСЕВА

После перехода экс-мэра Волгограда Виталия Лихачева в Госдуму городская дума объявила конкурс по выбору нового главы. Пока не утверждены даты его проведения, но уже известны требования к кандидатам на должность градоначальника. Согласно документу, стать мэром может почти каждый волгоградец старше 21 года.

Заявиться кандидатом на должность мэра Волгограда может любой дееспособный гражданин РФ и даже иностранец, который не отбывает срок и не лишен судом права занимать определенные должности. Среди требований - высшее образование, но бакалавриата будет не достаточно. Будущий градоначальник должен знать конституцию, устав города и прочие регулирующие работу администрации Волгограда документы. При этом у него не должно быть медицинских противопоказаний, в том числе для работы со сведениями, которые являются государственной тайной.

В комиссию кандидат в мэры должен подать следующие документы: заявление, заполненную анкету, два фото 3х4, паспорт, диплом и копию трудовой книжки, а также ИНН и справки о доходах, имуществе и расходах на себя, супруга и детей до 18 лет, данные о счетах семьи, в том числе заграничных, медсправку, документы воинского учета при наличии и согласие на обработку персональных данных. Также можно приложить данные о всевозможных наградах, характеристики и рекомендательные письма, которые придадут веса кандидатуре.

Статус кандидата претендент получает со дня регистрации его заявления. Если среди документов окажется «фальшивка» - это повод для отказа, как и неполный пакет бумаг. Пока у желающих занять место градоначальника есть время, чтобы все обдумать, собрать все справки и заверить у нотариуса копии. С момента опубликования объявления о времени и месте приема документов должно пройти не менее 20 дней, а его еще не было.

Выбирать будущего мэра из кандидатов, которые успешно пройдут первый этап, будут депутаты гордумы.