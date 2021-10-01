Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 октября: заболеваемость и смертность на рекордном уровне

Врачи работают на износ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградская область переживает очень сложный этап в борьбе с коронавирусом: цифры каждый день зашкаливают и бьют всевозможные рекорды. Самые большие были поставлены вчера – 259 заболевших и 25 смертей. За сутки ситуация не сильно улучшилась: на 1 октября в Волгоградской области еще 357 заболевших и 22 смерти за одни только сутки. Власти уже хватаются за голову, предрекая скорое сокращение плановой медицинской помощи в пользу спасения больных коронавиурсом, в вузах возвращают дистанционное обучение, в школах классы одни за другим уходят на карантин. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 октября 2021 года.

Среди регионов страны у нас не самая ужасная ситуация. На 1 октября Волгоградская область находится на 17 месте по числу заболевших ковидом за сутки. В соседней Воронежской области за день зафиксирован 581 случай подтвержденного коронавируса, в Ростовской – 496. Но все равно хорошего мало. За все время пандемии положительные результаты теста на COVID-19 получили уже 92 424 жителя нашего региона.

Пока что цифры только ползут вверх. Инфографика Яндекса.

К сожалению, снова подтвердили большое количество смертей – 22 человека за сутки и уже 2809 с начала пандемии потеряла область из-за коронавируса. Выписали с больничного за сутки 331 пациента. Места в стационарах заканчиваются, потому что госпитализируют ежедневно по 600 человек, а выписывают меньше. Многим приходится долечиваться уже дома под присмотром врачей из поликлиники.