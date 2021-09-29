662 млн фото: как этим летом волгоградцы отдыхали в родном городе

Набережная им. 62-й Армии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как выяснилось, чаще всего абоненты Билайна посещали сквер им. Саши Филиппова, парк «Раздолье» и набережную им. 62-й Армии. Здесь во время отдыха за лето владельцы смартфонов «накачали» трафик, эквивалентный 300 млн загруженных в Инстаграм фото.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» , парк «Раздолье», пляж «Бобры». Фото: Екатерина СИМОХИНА

В топ-5 любимых мест также попали ЦПКиО и музей-заповедник «Старая Сарепта». Здесь горожане так же активно делились своими впечатлениями, делали фото, снимали видео и отправляли контент в соцсети. Как оказалось, меньше всего отвлекались на смартфон отдыхающие на пляже «Бобры» и жители Волжского, прогуливавшиеся по Французскому бульвару.

Всего, по данным внутренней аналитики Билайн, с июня по август 2021 года в девяти самых популярных локациях (в парках «Раздолье», «Юбилейный», ЦПКиО, ПКиО в Волжском, на набережной им. 62-й Армии, в сквере им. Саши Филиппова, на Французском бульваре в г. Волжском, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и на пляже «Бобры») абоненты сгенерили трафик, которого достаточно для загрузки в Инстаграм 662 млн фото или прослушивания 226 млн музыкальных треков.

«Все знают, как тепло волгоградцы относятся к родному городу, и мы рады, что помогаем им делиться своими эмоциями, – прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – Билайн активно развивает сеть 4G и наращивает скорость мобильного интернета: по сравнению с летом прошлого года скорость интернет-доступа в регионе выросла на 70% . Это значит, что все самые важные события и приятные впечатления можно легко запечатлеть на смартфоне в режиме онлайн, сохраняя в Сети лучшие моменты на память».

Интересно, что потребленный пользователями трафик этим летом оказался в 1,6 раза больше, чем в июне – августе прошлого года.

Самый большой прирост трафика за год был зафиксирован в Парке культуры и отдыха г. Волжского (+132%), в музее-заповеднике «Старая Сарепта» (+84%), сквере им. Саши Филиппова (+79%) и на набережной им. 62-й Армии (62%).

*По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».