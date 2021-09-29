Сбербанк совместно с «Синара- Девелопмент» установили в Волгограде экоклумбы из переработанного пластика

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Два цветочных кашпо, созданных из переработанного пластика, получили для благоустройства придомовой территории жители ЖК «Романов».

В рамках экологической акции на территории жилищного комплекса, построенного при финансовой поддержке Сбербанка, был организован раздельный сбор мусора. В специальный контейнер жильцы складывали пластиковую тару, которая потом была направлена на переработку. Современные технологии позволили с применением этого вторсырья изготовить экоклумбы.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

"Цель нашей акции – способствовать формированию у жителей региона ответственного отношения к экологии. Это один из основных принципов, которых придерживается Сбербанк в своей работе. К примеру, в повседневной работе банка мы используем электронный документооборот, который позволяет значительно сократить использование бумаги. Бережное отношение к окружающей среде сегодня становится для большинства кампаний определяющей стратегией, и мы рады, что наши партнеры-застройщики разделяют экологические принципы и создают в жилищных комплексах возможности для раздельного сбора отходов. Это важный шаг к приобщению к экологическому образу жизни волгоградцев"- прокоментировала заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанка Наталья Газарян.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

"При строительстве всех объектов, и прежде всего жилых комплексов, «Синара-Девелопмент» использует «зеленые» технологии. Это и экологически безопасные материалы, и инженерные решения, помогающие экономить природные ресурсы. Очень важно, что жители поддержали нашу инициативу, которая нацелена на снижение воздействия на окружающую среду, на понимание простых шагов, которые помогают сделать лучше дом, двор, город, планету. Мы планируем распространить акцию «Сделаем наш район экологичным» и в других ЖК, построенных нами в Волгограде",- рассказал коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Акция помимо Волгограда уже состоялась в Самарской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областях,