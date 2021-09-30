Погода в Волгограде на октябрь 2021: будет теплее обычного

Волгоградцы еще смогут насладиться осенним теплом и солнцем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сентябрь в Волгоградской области был пусть всего на 1 градус, но холоднее обычного. При этом осадков выпало 130% от месячной нормы. Октябрь же пока обещает приятные сюрпризы. Ждать ли «бабьего лета» или морозных дней, как часто будут идти дожди, и какой будет погода в октябре 2021 года в Волгограде, рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- «Бабье лето», как правило, наступает после первых заморозков. Но в Волгоградской области они давно прошли, уже отмечались отрицательные температуры. В северных районах в ночь на 30 сентября температура опускалась до минус 4-5 градусов – это уже не заморозки, просто наступила осень, - рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

В ближайшие дни под влиянием антициклона температура немного повысится. В первой половине октября 2021 в Волгоградской области ожидается сухая и солнечная погода, практически без осадков. В Волгограде днем будет около 15-16 градусов тепла.

- Сейчас к нам зашел арктический воздух по периферии антициклона, 1 и 2 октября местами еще будет наблюдаться понижение температур до минус 2 градусов. В последующие дни в ночное время температура по области будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5, днем – от 12 до 17 градусов тепла. Такая погода будет сохраняться ориентировочно до середины октября, - продолжает метеоролог.

Но ощущения тепла все равно не будет. Все испортит довольно сильный ветер, который начнется с понедельника, 4 октября. Почти всю неделю ветер может усиливаться до 12-15 метров в секунду. Будет не комфортно.

- При этом температура для октября будет достаточно теплой, выше нормы по среднемноголетним значениям, - отмечает Наталья Алатырцева. - По предварительным прогнозам, только в отдельные дни будут идти дожди.