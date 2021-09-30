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Общество30 сентября 2021 12:35

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 сентября: за сутки подтвердили сразу 25 смертей

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 сентября 2021 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больницы каждый день поступает около 600 пациентов.

В больницы каждый день поступает около 600 пациентов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом растет по всей стране. Волгоградская область на сегодня поставила сразу два рекорда – по числу новых случаев и по количеству смертей. За последние сутки тесты подтвердили COVID-19 сразу у 359 волгоградцев – это максимальная цифра за время пандемии. Накануне оперштаб сообщил о 21 умершем, сегодня смертей уже 25. По общему количеству заболевших регион на 13-м месте в стране, заразились ковидом уже более 92 тысяч волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 сентября 2021 года.

Год назад в этот же день в Волгограде и области было всего 106 новых заболевших и три летальных исхода. С тех пор коронавирус стал основной причиной смерти 2640 человек. В официальной статистике уже не 147, а 2787 человек. Это не считая нескольких тысяч умерших в ковидных госпиталях волгоградцев, у которых главной причиной смерти признали другие заболевания.

Инфографика. Яндекс

Инфографика. Яндекс

Выписались из больниц за сутки 328 человек, всего за время пандемии одолеть ковид удалось 81,9 тысячи жителей региона. На сегодня в госпиталях проходят лечение более 6,1 тысячи волгоградцев с коронавирусом. В резерве остается всего около 600 мест и поток пациентов, требующих госпитализации продолжает расти. Каждый день в больницы поступает около шестисот инфицированных с пневмонией. Поэтому в облздраве не исключают, что вскоре придется сократить до минимума или вовсе отказаться от плановой медицинской помощи.

Тем временем, озвучили в комитете здравоохранения и данные по повторной заболеваемости коронавирусом, а также количество тех, кто заболел после того, как сделал прививку.

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