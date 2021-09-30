Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 сентября: за сутки подтвердили сразу 25 смертей

В больницы каждый день поступает около 600 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом растет по всей стране. Волгоградская область на сегодня поставила сразу два рекорда – по числу новых случаев и по количеству смертей. За последние сутки тесты подтвердили COVID-19 сразу у 359 волгоградцев – это максимальная цифра за время пандемии. Накануне оперштаб сообщил о 21 умершем, сегодня смертей уже 25. По общему количеству заболевших регион на 13-м месте в стране, заразились ковидом уже более 92 тысяч волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 сентября 2021 года.

Год назад в этот же день в Волгограде и области было всего 106 новых заболевших и три летальных исхода. С тех пор коронавирус стал основной причиной смерти 2640 человек. В официальной статистике уже не 147, а 2787 человек. Это не считая нескольких тысяч умерших в ковидных госпиталях волгоградцев, у которых главной причиной смерти признали другие заболевания.

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Выписались из больниц за сутки 328 человек, всего за время пандемии одолеть ковид удалось 81,9 тысячи жителей региона. На сегодня в госпиталях проходят лечение более 6,1 тысячи волгоградцев с коронавирусом. В резерве остается всего около 600 мест и поток пациентов, требующих госпитализации продолжает расти. Каждый день в больницы поступает около шестисот инфицированных с пневмонией. Поэтому в облздраве не исключают, что вскоре придется сократить до минимума или вовсе отказаться от плановой медицинской помощи.

Тем временем, озвучили в комитете здравоохранения и данные по повторной заболеваемости коронавирусом, а также количество тех, кто заболел после того, как сделал прививку.