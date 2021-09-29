Около 600 волгоградцев с ковидом и пневмонией ежедневно привозят в госпитали

В волгоградских больницах нет пустующих мест. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде и области снова растут ежедневная заболеваемость коронавирусом и смертность от ковида и его последствий. За сутки 29 сентября положительные тесты у 354 человек, из них 87 детей – в первую и вторую волну такого не было. Ежедневно в ковидные госпитали поступает около 600 новых пациентов, выписывается 400 – 500. Система здравоохранения работает на износ, подчеркнул на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- За сутки госпитализировано в инфекционные стационары 583 пациента, в больницах более 6,1 тысячи человек. Практически у всех пневмония и подтвержденный COVID-19. В реанимации 323 человека, - озвучил тревожную статистику Николай Алимов.

Под коронавирусные госпитали в Волгоградской области отдали 30 больниц на 6700 коек. В облздраве подтверждают, что уже больше месяца в регионе сохраняется пиковая госпитализация. Пустующих мест в больницах просто нет. В резерве всего около 600 ковидных коек и эти места могут заполниться в считанные дни. Но чиновники понимают, что плановая помощь завтра может стать неотложной или экстренной.

- Плановая медицинская помощь сокращена до минимума. Мы пытаемся на этом уровне балансировать, потому что закрытие большего числа больниц скажется на нековидной помощи, - рассказал Николай Алимов.

При этом в облздраве признают, что рассматривают вопрос по уменьшению либо приостановке плановой помощи.