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Общество29 сентября 2021 16:06

В возбуждении дела отказали: волгоградец не может наказать соседа, который попрыгал на крыше его машины

Ущерб составил 156 тысяч, а хулигана даже не оштрафовали
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Если сосед оказался вдруг... Теперь владелец поврежденной машины паркуется там, где есть камеры.

Если сосед оказался вдруг... Теперь владелец поврежденной машины паркуется там, где есть камеры.

Инцидент произошел 12 сентября в Центральном районе Волгограда во дворе жилого дома на улице Краснознаменской. 35-летний Дмитрий, проживающий в многоэтажке №12, как и многие автомобилисты, парковал машину возле подъезда. Но в то утро его ждала неприятная новость.

- Мы с семьей собирались на пикник. Вышли и обнаружили, что на крыше моей машины «Форд» огромная вмятина. Кто-то по ней попрыгал, как на батуте. Я сразу понял, кто это сделал – наш сосед, - рассказал «КП-Волгоград» мужчина. – Но он не признавался, клялся, что не имеет отношения к этому. Мне пришлось вызвать полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот день такое заявление действительно поступало. На место приехали сотрудники, кинологи. Сняли отпечатки, опросили соседей, а служебная собака привела прямо к квартире подозреваемого, на которого и указывал Дмитрий. Тот во всем сознался.

- Он рассказал, что в ту ночь праздновал свой день рождения, а когда возвращался домой решил попрыгать на моей машине, чтобы привлечь внимание, - пояснил Дмитрий. - Мне сказали, что это уголовное дело по статье «Умышленный ущерб имуществу». Сосед через какое-то время понял, что ему грозит и попытался договориться. Дал телефон знакомого мастера на улице Качинцев, но заплатить на весь ремонт отказывался. В итоге мы не сошлись в цене. Я и так оценил ущерб по-божески, в несколько раз занизил, но он все равно отказался. Я был уверен: полицейские разберутся.

Волгоградец заказал экспертизу, чтобы оценить нанесенный ущерб после того, как на его машине попрыгал 80-килограммовый пьяный сосед.

Экспертная оценка ущерба.

Экспертная оценка ущерба.

- На моей машине оказалась промята крыша, свежие сколы на переднем стекле и свежие царапины по кузову. Считали по средним рыночным ценам на детали и за работу, ущерб составил 156 тысяч рублей. Я принес экспертизу дежурному и узнал, что мне отказали в возбуждении уголовного дела.

В постановлении оказалась еще более неожиданная информация.

- В постановлении указано, что сосед якобы возместил мне ущерб и указал сумму, которая в 15 раз меньше оценки. И вот на эти огромные деньги я починил машину у его знакомого мастера. Да, я сразу после экспертизы поехал к нему, так как давно договаривался. Но оплачивал ремонт сам и только выгнул крышу, чтобы было комфортно ездить. Другого ремонта не было, это можно проверить даже сейчас. Остались вмятины на бампере, сколы и остальное. Однако сотрудники полиции за пояснениями этой ситуации со мной не связывались, поверили на слово тому, кто разбил мое имущество. Да и вообще ни разу не связывались.

Дмитрий опасается, что сосед так и останется безнаказанным.

- Когда я сам позвонил участковому, тот сказал: «Не беспокойтесь, дело не возбудили», перепутав меня с соседом. После этого я забеспокоился. И дело не в ущербе, его можно возместить в суде, а именно в наказании. Мне теперь приходится ставить машину далеко от дома. Кто знает, когда соседу снова захочется попрыгать на моей машине? Ведь ответственности он не понес и, соответственно, выводов не сделал, - возмущается волгоградец. – Конечно, буду обращаться в прокуратуру, попытаюсь обжаловать это постановление. Надеюсь, в полиции тоже разберутся.

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