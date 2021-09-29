Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 сентября: очередной рекорд смертности - 21 жертва за сутки

Число умерших растет с каждым днем. Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым днем число заболевших коронавирусом россиян становится больше. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе РФ, сегодня, 29 сентября, суточный прирост - 22 430 случаев COVID-19 в 85 регионах РФ. В Волгограде и области - плюс 354 инфицированных, что на 0,9% выше вчерашней статистики. Всего в России за период пандемии ковидом заразились 7 487 138 человек, а в Волгоградской области – 91 708 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 сентября 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Второй день с пугающей скоростью растет число жертв смертельного вируса: в Волгограде и области 28 сентября зафиксировано 20 летальных случаев, а 29 сентября – 21 смерть. Это самые высокие цифры за всю пандемию. Болезнь не щадит ни молодых, ни людей преклонного возраста. Всего ковид убил 2 762 волгоградца.

- За сутки зафиксировано 857 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 206 388 человек, - сообщил в оперштабе РФ.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших пациентов пока ниже количества поступивших. Из волгоградских госпиталей выписали 330 человек, в России больничные листы закрыли 18 456 пациентам.

Напомним, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Прививки делают бесплатно в медучреждениях и специальных пунктах в ТЦ.