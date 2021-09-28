В Липецкой области наградили драйверов туриндустрии

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Чествование представителей туриндустрии региона состоялось в администрации Липецкой области. Церемония была приурочена к Всемирному дню туризма. Поздравляя участников торжества с профессиональным праздником, глава региона Игорь Артамонов отметил, что за туризмом – будущее. «У нас с вами очень много планов. Мы будем развивать туризм выходного дня, уже известные в регионе и за его пределами фестивали. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому», – подчеркнул Игорь Артамонов. За вклад в развитие туризма ряд руководителей туристических компаний, меценатов и представителей власти и общественности получили областные и ведомственные награды.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

На празднике говорилось, что Липецкая область активно участвует в развитии внутреннего туризма. В 2021 году фестивали «Русборг», «Тайны усадьбы», «Тербунский рубеж» посетили более 140 тыс. гостей. Самостоятельный отдых можно спланировать вместе с YouTube-каналом «Липецкая Земля» и областным туристско-информационным центром в Нижнем парке Липецка.

Достопримечательности нашего региона стали победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». Это Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг». Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Липецкое гостеприимство отмечают и на всероссийском уровне. Руководитель туристического агентства «Магазин путешествий» Светлана Бычкова в этом году стала победителем профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». А гран-при Третьего международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд» подтвердило высокую оценку сувениров и подарочных наборов «Липецкая Земля». Подарки также можно заказать в интернет-магазине сувенирной продукции. В рамках проекта «Липецкая Земля – детям» 400 ребят из Воловского, Долгоруковского, Лебедянского и Тербунского районов посетили Липецк и Центр романовской игрушки с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. В будущем проект должен охватить все районы области и более тысячи юных туристов.

2021 год уже отмечен как год больших успехов в развитии внутреннего туризма. Липецкая область реализует проекты в туристической сфере на президентские гранты. Большой популярностью у гостей пользуется экотуризм, событийный, культурно-познавательный. Прорабатываются гастрономические турмаршруты, развивается глэмпинг. В прошлом году предприниматели региона получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов в Добровском и Лебедянском районах, развитие экотуризма и горнолыжного отдыха.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Целый ряд праздничных событий, посвященных Всемирному дню туризма, в Липецкой области стартовал неделей ранее с первого в регионе РЖД-тура «Лев Толстой. Вкус эпохи». Подробная программа доступна на туристическом портале Липтур, на официальных страницах учреждений в социальных сетях, по телефону горячей линии 8 800 200 81 20.

Липецкую область ежегодно посещают более 1 млн гостей. Туристский и инвестиционный потенциал региона представлен на международных туристских выставках Интурмаркет и МИТТ. Установлено 485 знаков туристской навигации. Разработано 150 аудиоисторий на платформе izi.TRAVEL. 40 туристских объектов и три туристических маршрута размещены на федеральном портале RUSSPASS. Шесть проектов в сфере туризма в 2021 году получили президентские гранты и гранты Ростуризма.