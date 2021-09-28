Еще быстрее и намного безопаснее: сотрудники Гремячинского ГОКа могут реализовать свои идеи на производстве

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Свои идеи и рационализаторские предложения работники предприятия могут внедрить на Фабрике идей – это программа по развитию научного и творческого потенциала коллектива предприятия. Каждый работник может предложить на рассмотрение экспертному совету Фабрики идей свое предложение по улучшению производственной, административной или социальной сферы предприятия. Лучшие проекты внедряют в производственной цикл предприятия, авторы таких разработок получают дипломы и денежные вознаграждения.

Очередной проект по улучшению работы стержневой мельницы был принят в действие на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского горно-обогатительного комбината. Стержневая мельница измельчает руду, состоящую из зерен хлористого натрия, хлористого калия до размеров, когда зерна освободятся друг от друга и от глины.

Ранее извлечение изношенных стержней производилось вручную путем подачи в выпускное окно по одному стержню со дна барабана мельницы. Эта операция занимала длительное время и была сопряжена с некоторым риском травмирования людей, находящихся внутри барабана.

Начальник цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования Александр Криволапов и заместитель начальника сильвинитовой обогатительной фабрики по производству Вячеслав Семенихин изучили опыт использования этого агрегата на других предприятиях и провели исследование уже имеющихся в настоящее время научно-практических наработок по этой теме. Изучив все аспекты и возможности, они предложили оптимальный в условиях Гремячинского ГОКа способ улучшить ремонтный процесс стержневой мельницы.

Упростить операцию по извлечению стержней, по идее рационализаторов, можно внедрением в конструкцию мельницы дополнительного устройства, разработанного на основе уже имеющихся технических решений. Это приспособление смещает все находящиеся внутри барабана стержни при его плавном провороте таким образом, что они оказываются прямо напротив выпускного окна мельницы. Это позволяет существенно обезопасить и ускорить извлечение изношенных стержней.

Экономический эффект такого способа очевиден. Ранее за 12-ти часовую смену можно было извлечь 60 стержней, то есть на 350 стержней потребуется 70 часов рабочего времени. А при помощи нового устройства за 12 часов одной смены можно извлечь 110 стержней, на 350 стержней потребуется 38 часов. Таким образом, временные затраты на извлечение стержней сокращаются в 1,8 раза.

Но главное преимущество внедрения рационализаторского предложения – повышение производственной безопасности и снижение рисков травмирования работников.