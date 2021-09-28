Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 сентября: побит рекорд смертности – 20 жертв за сутки

Число умерших стремительно растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 сентября, в России вновь большой прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией - 21 559 случаев COVID-19 в 85 регионах. Волгоградская область по-прежнему находится в первой двадцатке – на 16 месте, за сутки ковид диагностировали у 351 человека. За весь период пандемии в РФ вирусом заболели 6 635 485 человек, в Волгограде и области - 91 354 жителя. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 сентября 2021 года.

С пугающей скоростью увеличивается статистика смертности. В Волгоградской области побит рекорд – 20 летальных случаев за сутки. Всего же коронавирус унес жизни 2 741 волгоградца.

Фото: стопкоронавирус.рф.

- За сутки зафиксировано 852 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 205 531 человек, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе РФ.

Положительная динамика наблюдается среди выздоровевших: 17 368 россиян сегодня закрыли больничные, среди них – 325 волгоградец.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Добавим, что сегодня в Калачевском районе произошло важное событие – там открыли новую инфекционную больницу, построенную меньше чем за год. Она уже приняла первых пациентов.