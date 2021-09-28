Новую инфекционную больницу открыли под Волгоградом

28 сентября больница примет первых пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области открылась новая инфекционная больница, рассчитанная на 60 мест. Начали строить ее осенью 2020 года и уже 28 сентября комплекс примет первых пациентов. Во время пандемии лечить здесь будут ковидных больных. Очень важно, что такой объект сдается в период достаточно сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусом, отметил губернатор Андрей Бочаров, который приехал в больницу с инспекцией.

Территорию вокруг больницы тоже благоустроили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кабинеты просторные и светлые. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больница может принять до 90 пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Инфекционное отделение рассчитано на 60 коек с возможностью нарастить число мест до 90. Причем в каждой из палат, так называемых мельцеровских боксов, можно развернуть отдельную реанимационную. Также в больнице имеются палаты интенсивной терапии на 4-6 коек, - Рассказывает главный врач Калачевской ЦРБ Виктор Бессолов.

Губернатор приехал в больницу с инспекцией. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня больница примет первых пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Каждая палата - изолированный бокс. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это уже вторая инфекционка, построенная с нуля в Волгоградской области за период пандемии. От проекта до сдачи объекта прошло всего 9 месяцев. В июле объект уже ввели в строй, после прошла процедура лицензирования. Новую больницу оснастили всем необходимым современным оборудованием для лечения особо опасных инфекций. Работать в отделении будут 128 медиков. Везти сюда будут маленьких и взрослых пациентов не только из Калачевского, но и из Суровикинского, Клетского и Чернышковского районов.

Новое оборудование уже готово к работе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Каждый бокс при необходимости можно превратить в реанимационную. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главврач показывает запасы СИЗ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадь больницы 2700 квадратных метров. Здание построили по современной технологии с использованием сэндвич-панелей, которые эффективны по теплоизоляции. Больница оснащена лабораторным оборудованием, здесь есть своя кислородная станция - к каждой из 60 коек подвели кислород. Специально для новой больницы закупили более тысячи единиц оборудования: аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс, газификатор, мониторы состояния пациента и многое другое.

- Здание будет теплое, светлое, оборудованное по последнему слову техники, - отмечает генеральный директор компании «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков. – Первый такой объект мы построили в Волжском, это второй, третий сейчас строим в Камышине, приступили к проектированию новой больницы в Михайловке.

В новой инфекционке есть своя лаборатория. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В больнице есть все необходимое оборудование. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Инфекционка не останется единственной новой больницей в Калаче. Вскоре рядом с ней вырастет медицинский центр второго уровня.

- Рядом трасса, к сожалению, очень много происходит ДТП. Мы понимаем, что нужно создавать серьезный травматологический центр, - подчеркнул губернатор. – Поэтому принято решение развивать эту территорию в виде медицинского кластера. В планах строительство нового хирургического корпуса, травматологического отделения и ряда других лечебных подразделений Калачевской ЦРБ. В ближайшее время мы приступим к проектированию.

Кроме того, Калачу-на-Дону нужна своя площадка для санавиации.