В Дзержинском районе Волгограда на две ночи отключат воду: адреса

Не забудьте набрать воды! Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде уже давно не было массовых отключений питьевой воды, но такая необходимость все же назрела. В конце сентября в Дзержинском районе краны подачи холодной воды пересохнут на две ночи, частично затронет и Краснооктябрьский район. Чтобы сократить неудобства для жителей работы разбили на два этапа. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», сначала в жилых домах и социальных объектах отключат воду с 22 часов 28 сентября до 7 часов утра 29 сентября 2021, второй этап пройдет с 22 часов 30 сентября до 5 часов утра 1 октября 2021 года.

- Для удобства потребителей работы проведут в ночное время, когда потребление воды минимально, - пояснили свое решение в «Концессиях».

Пока волгоградцы будут испытывать временные неудобства, бригады капитально отремонтируют задвижку на водопроводной насосной станции «Олимпийская», которая снабжает водой более 213 тысяч человек. Задействуют в работе тракторы-откачки, каналопромывочную машину, илосос и другую технику. К сожалению, сделать это без отключений воды невозможно. Так что жителям Дзержинского района в течение двух ближайших дней набирать на ночь кастрюли и ведра.

Полный список адресов, где ночью 28 и 30 сентября 2021 отключат воду в Волгограде

б-р 30 лет Победы, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 36а, 38, 40, 42, 54, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 5, 7, 7а, 7д, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 15д, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39,

пр. Дорожников, 10, 10а, 12, 12 а, 12 б, 12 г, 12 и, 12 к, 12 л, 12д, 12ж, 17/104, 17/83, 18, 19, 2, 2 а, 2 б, 4, 4 а, 4 б, 44, 6, 7, 7, 7 б, 8 д,

пр. Крутой, 3,

пр. Механизаторов, 3 а, 7, 7а,

ул. 51-й Гвардейской, 38, 38 а, 38 б, 38д, 40, 40 а, 42, 44, 46, 46 г, 46 д, 48, 49, 49 а, 50, 52, 53, 53 б, 53 г, 54, 54 б, 55, 56, 57, 59, 59 а, 59 б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83,

ул. 8-й Воздушной Армии, , 9, 11, 11 б, 15, 15 а, 19, 19 б, 20, 21 а, 22, 23 а, 24, 26, 26 а, 27, 27 а, 28, 28 а, 28 б, 29, 30, 31, 32, 32 а, 33, 33 б, 33 г, 34, 35, 35 а, 35 д, 36, 37, 37 а, 37 б, 38, 38 а, 38 г, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 а, 44 д, 45, 46, 46 б, 47, 47 а, 47 а, стр. 1, 47 б, 47 д, 47 к, 48, 48 а, 48 г, 48 д, 48, стр. 1, 48, стр. 2, 50, 50 а, стр. 2, 52, 52 а, 53 а, 54, 54 б, 54 д, 56, 56 а, 58, 58 а, 58 д, 66, 66 а, 66, стр. 1,

ул. Восточно-Казахстанская, 37 а, 41 б, 43 б,

ул. им. Землячки, 25, 25 б, 25 г, 25 д, 27, 27 а, 27 д, 27б, 27б, стр.1, 27к, 27л, 29, 29 а, 29 б, 29 г, 31, 31 г, 31д, 33, 37 а, 37 б, 39, 39 а, 39 б, 39 г, 39 д, 39 к, 41, 41 а, 41 б, 41 г, 41 д, 43/196, 47, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58 а, 58 б, 58 г, 58, корп. 1, 60, 60 б, 60 д, 62, 62 а, 64, 64 б, 66, 66 а, 68, 68 а, 68 б, 72, 72 а, 72б, 74, 74 а, 74 б, 74 г, 74 д, 74 л, 74 м, 74 н, 74, стр. 11, 74, стр. 15, 74, стр. 3, 74к, 76, 78, 80, 82, 82 а, 82 б, 82 г, 82 д, 82 и, 84, 84 а, 86,

ул. им. Константина Симонова, 6, 16, 17, 18, 18 б, 18 д, 19, 19 а, 19 б, 20, 20 а, 20 б, 21, 21 г, 21 д, 21 к, 22, 23 б, 24, 26, 26 а, 26 б, 27, 27 а, 27 б, 27 г, 28, 28 б, 28 г, 28 д, 29, 30, 31, 31 а, 31 б, 31 д, 31, стр. 1, 31, стр. 3, 32, 34, 34, стр. 1, 34, стр. 2, 34, стр. 3, 36, 36 а, 36 б, 38, 40, 42, 6,

ул. Камышовая, 1-23,

ул. Киевская,

ул. Космонавтов, 14 б, 14 д, 16, 16 а, 16 б, 16 г, 16 д, 17, 17 д, 18, 18 а, 19, 19, корп. 1, 19, корп. 2, 20а, 22, 22 а, 23, 24, 25, 27, 27 д, 28, 30, 30 а, 33, 33 а, 33, стр. 1, 34, 34, соор. 1, 35, 36, 36 а, 37, 37 а, 39, 39 а, 39 б, 39 д, 41, 43, 43 а, 43, стр. 1, 45, 45 а, 45 б, 47, 49, 49 а, 57 б, 59, 59 б, 61,

ул. Красная, 4-17,

ул. Краснополянская, 25-55, 72-88, ул. Кроткая, 8-18, 1-15,

ул. Новодвинская, 1-33, 16-60,

ул. Октябрьская, 1, 2,

ул. Рузаевская,

ул. Таловская, 1-19, 2-20,

ул. Шекснинская, 101, 103, 26, 26 а, 28, 30, 30 а, 32, 32 а, 32, корп. 1, 34, 34 а, 36 а, 36 б, 38, 40, 42, 46, 46 а, 58, 60, 62, 64, 64 а, 66, 68, 73, 81, 81 а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99,

ул. Брюллова, 1, 3, 11, 73-83,

ул. Таловская, 1-21, 2-22,

пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 101, 101 а, 105, 105 а, 106 б, 107, 109, 11, 11 а, 11 б, 111, 111, стр. 1, 115, 117, 13, 15, 17, 17 а, 18, 18 г, 19, 19 а, 21, 22, 22 б, 23, 24, 28, 29, 31, 31 а, 3, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 а, 49, 49 а, 50, 51, 54, 55, 56, 56 а, 57, 58, 58 а, 58 б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 а, 75, 76, 76 а, 77, 79, 79 б, 81, 83, 83б, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 90 б, 90 г, 91, 91 а, 92 б, 92, стр. 1, 93, 94, 94 а, 94 б, 94 г, 94 к, 94 л, 94 м, 94д, 95, 95 а, 96 а, 97, 98, корп. 11, 98, корп. 12, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/6, 99,

ул. Азовская, 1-51, 2-62,

ул. Ангарская, 2-22,

ул. Аннинская, 29-55, 30-60,

ул. Аракская, 1-35, 2-44,

ул. Аральская, 1-51, 2-40,

ул. Артекская, 1-21, 2-22,

ул. Архивная, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 5, 6, 7, 8, 9,

ул. Архивная, 3-25, 2-28,

ул. Балтийская, 1-39, 2-36,

ул. Балхашская, 1-11, 2-16,

ул. Баргузинская, 1-91, 2-90,

ул. Батайская,

ул. Батумская, 1- 85, 2-4,

ул. Батурская, 1-39, 2-40,

ул. Безымянная,

ул. Беломорская, 1-73, 2-36,

ул. Белостокская, 1-61, 2-76,

ул. Березовская, 1-51, 2-50,

ул. Береславская, 1-43, 2-44,

ул. Больничная, 3-33, 4-38,

ул. Большая Садовая, 2,

ул. Большая, 1-45, 2-84,

ул. Бригадная,

ул. Бугская, 1-39, 2-46,

ул. Быковская, 1-33, 2-38,

ул. Васильковская, 1-57, 2-46,

ул. Васильсурская, 1-31, 2-44,

ул. Великолукская, 1-39, 2-42,

ул. Витимская, 1-33, 2-30,

ул. Водораздельная, 1-33, 2-44,

ул. Волховская,

ул. Вольская, 1-51, 2-44,

ул. Вятская,

ул. Гатчинская,

ул. Голубинская, 9 а,

ул. Городнянская, 1-65, 2-68,

ул. Грузинская, 1-61, 2-70,

ул. Двинская, 37-103, 42-108,

ул. Демидовская, 1-13, 2-38,

ул. Денисовская, 1-45, 2-40,

ул. Джаныбековская, 1-29, 2-26,

ул. Днепровская, 3-43, 2-42,

ул. Днестровская, 24-64, 61-75,

ул. Донбасская, 1-15, 2-16,

ул. Дорогобужская, 1-13, 2-10,

ул. Дорожная, 1-37, 2-40,

ул. Енисейская, 37, 45,

ул. Енотаевская, 1-97, 2-100,

ул. Житкурская, 1-87, 2-76,

ул. Жмеринская,

ул. Заволжская,1-11, 2-26

ул. Задонская, 1-19, 2-22,

ул. Закарпатская, 1-29,

ул. Заплавинская, 1-7, 2-10,

ул. Игарская, 1-71, 2-78,

ул. Илекская,

ул. Иловлинская, 1-35, 4-38,

ул. им. Баженова, 1-67, 2-68,

ул. им. Брюллова, 1-11, 2-48,

ул. Гурова, 1, 2-48,

ул. им. Демьянова, 1-45, 2-60,

ул. им. Зворыкина,

ул. им. И.В. Морозова, 3, 5, 7, 7а, 9,

ул. им. Карла Либкнехта, 10, 12, 13, 13 а, 14, 16, 18, 19 а, 2 б, 20, 21, 21 а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 8,

ул. им. Киквидзе, 1-37, 2-32,

ул. им. Кожевникова, 1-21, 2-22,

ул. им. Колесникова, 1-99, 4-88,

ул. им. Котовского, 1-47, 2-28,

ул. Лисянского, 1-55, 2-56,

ул. им. Марины Расковой,

ул. им. Мусоргского,

ул. им. Павлика Морозова,

ул. им. Покрышкина, 11, 14, 5, 6,

ул. им. Ползунова,

ул. им. Полины Осипенко, 102, 102 а, 102 б, 102 г, 11, 3, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 73, 74, 75, 75 а, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96,

ул. Батюка, 1-75, 2-76,

ул. им. Римского-Корсакова,

ул. им. Рокоссовского, 1-117,

ул. им. Тищенко, 1-31, 2-48,

ул. Ингульская, 1-57, 2-62,

ул. Иртышская, 1-63, 2-86,

ул. Исетская, 1-29, 2-36,

ул. Истринская, 1-61, 10-62,

ул. Карская, 1-87, 2-80,

ул. Каспийская, 1-109, 2-128,

ул. Кемеровская, 1-79, 2-72,

ул. Кирпичная, 1-49, 2-60,

ул. Колодезная, 3-41, 4-40а,

ул. Конотопская, 1-31, 2-32,

ул. Крайняя, ул. Красноводская,

ул. Красноярская, 1-21, 4-22,

ул. Крутоовражная, 3-37, 2-40,

ул. Кубанская, 29-65, 24-70,

ул. Куринская, 1-59, 2-62,

ул. Курская, 3-39, 2-36,

ул. Лебединская, 1-21, 6-36,

ул. Лекарская, 1-39, 4-38,

ул. Ленская, 1-83, 2-82,

ул. Лесная, 1-37, 2-34,

ул. Лесогорская, 1-79, 2-74,

ул. Магистральная, 1-17, 4-24,

ул. Малая Садовая, 1, 1 а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

ул. Мариновская, 1-41, 2-40,

ул. Мартовская, 3-21, 4-28,

ул. Мезенская, 3-15, 4-20,

ул. Мемельская,

ул. Миусская, 3-65, 2-68.

ул. Эльтонская, 1-99, 2-100,

ул. Щаденко, 1-97, 2-46,

ул. Шмидта,

ул. Голубинская, 9а,

ул. Чусовая,

ул. Чирская, 1-107, 2-96,

ул. Черноморская, 1-119, 2-114,

ул. Чапаева, 21-75, 26-74,

ул. Царицынская, 1-71, 2-74,

ул. Хуторская, 3-101, 4-56,

ул. Хорошева, 1-149, 2-54,

ул. Хиросимы, 30/1222, 32,

ул. Халтурина, 43-47, 60-62,

ул. Фонтанная, 53-91, 54-84,

пер. Усманский,

ул. Университетская,

ул. Унжинская, 1-45, 2-30,

ул. Узбекская, 39-91, 52-94,

ул. Тукая, ул. Туапсинская,

ул. Трехгорная, 3-37, 4-28,

ул. Третьяковская,

ул. Тернопольская, 3-51, 4-50,

ул. Б. Толмачевых, 1-75, 4-66,

ул. Ткачева, 37-63,

ул. Сульская, 1-65, 2-72,

ул. Степная,13-29, 8-32,

ул. Старосельская,

ул. Стародубская, 3-19, 2-16,

ул. Сосновская, 12-36, 13-37,

ул. Солнечногорская,

ул. Смольная, 2-32, 1-27,

ул. Смоленская, 3-27, 4-28,

ул. Силикатная, 1-39, 2-58,

ул. Сестрорецкая, 1-67, 2-68,

ул. Севская,

ул. Свияжская,

ул. Сальская, 3-29, 2-26,

ул. Ряжская, 3-59, 2-64,

ул. Рузаевская,

ул. Руднянская, 1,1а-39, 4-38,

ул. Рионская, 2, 2а, 2г, 2д, 4, 4б, 4г, 6, 6б, 8, 8а, 10, , 12, 12а, 14, 16а, 18, 20, 22, , 24, 24а, 3, 5, 7, 7б, 7д, 9, 9а, 11, 13,

ул. Рижская, 1-47, 2-46,

ул. Рахинская, 1-83, 2-98,

ул. Раздольная, 1-75, 2-98,

ул. Пятницкая,

ул. Продольная, 1-165, 2-176,

ул. Преображенская, 3-27, 12-24,

ул. Полоцкая,

ул. Подмосковная,

ул. Погроменская,

ул. Пионерская, 1-23, 2-30,

ул. Пермская, 1-53, 2-58,

ул. Охотская, 1-43, 4-34,

ул. Онежская, 1-27, 2-36,

ул. Ногинская,

ул. Новосокольническая,

ул. Новосельская,

ул. Новорядская, 1-95, 4-124,

ул. Нарвская, 2, 4, 6, 8, 10, 23,

ул. Московская, 1-35, 2-6,

ул. Мокшанская, 1-13, 4-20,

ул. Можайская, 1-47, 2-18,

ул. Могилевского, 1-23, 2-24,

ул. Дачная,

ул. Медовая,

ул. Листопадная,

ул. Большая Кольцевая,

ул. Малая Кольцевая,

ул. Кольцевая,

ул. Жемчужная,

ул. Романтиков,

ул. Осенняя, Центральная аллея,

ул. Летная,

ул. Нежная,

ул. Лазурная,

ул. Плодовая,

ул. Красивая,

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5,

ул. Автомагистральная, 7-11,

ул. Автомагистральная, 21-31,

ул. Гайдара, ул. Филатова,

ул. Прежевальского,

ул. Щерса,

ул. Сержанта Воронова,

ул. Шмидта,

ул. А. Ермакова,

ул. Воссоединения,

ул. Гаражная,

ул. Студеная,

ул. Менделеева, 43-143а, 54-202г,

ул. Краснокамская, 47-121, 44-122,

ул. Крылова, 43-119, 38-112,

ул. 39 Гвардейской Дивизии, 57-163, 38-178,

ул. Южно-Сибирская, 3-101, 2-122,

ул. Чесменчская, 1-85, 2-86,

ул. О. Кошевого, 1-87, 2-86,

ул. У. Громовой, 1-77, 2-78,

ул. Башкирская, 13-51,

ул. Гвардейская, 1-97, 2-92,

ул. Автономная, 1-27, 2-28,

ул. Архитектурная, 1-25, 2-28,

ул. Античная, 1-13, 2-22,

ул. Весенняя,

ул. Ульянова, 1-61, 2-68,

ул. Крейсера Варяг, 1-27, 2-28,

ул. 4-х Связистов, 9-83, 2-84,

ул. Сеченова, 1-59, 2-60,

ул. Первой Конной Армии, 1-25, 2-60,

ул. Сорокина, 1-21, 2-24,

ул. Аэродромная, 3-15, 4-18,

ул. Высокая, 2,4,6,8,10,12,18а, 18б,

ул. Дороша, 1-9,

ул. Асланова, 2-46, 1-39,

ул. Правды, 1-49, 2-36,

ул. Краснофлотская, 1-15, 2-20,

ул. Алехина,

пр. Дорожников, 2-18, 1-19,

ул. Рузаевская,

пр. Механизаторов,

ул. Краснополянская, 2-72

ул. Колпинская 1-5; 4-18,

ул. Толбухина 1-59,

ул. Егорьевская 3-9,

ул. Кунцевская 4,6,8,

ул. Полесская 2-10,

ул. Республиканская 1-24,

ул. Зеленогорская,3-7;2-8,

ул. Савкина 2-16, 7-11,

ул. Кутузовская 1,9,

ул. Театральная 22-34,

ул. Октябрьская 1-41,

ул. Киевская 1-27,

ул. Пирогова 12а 1-47,

ул. Армейская 2-24,

ул. Туапсинская 1-23,

ул. Докучаева 1-27,

ул. Университетская 13-35, 16а-35,

ул. Брюллова 28-48,

ул. Шмидта 1-22,

ул. Шапошникова 1-18,

ул. Коперника 1-34,

ул. Хазова 1-34,

ул. Дышлового 1-35,

ул. Н.Ильина 2-37,

ул. Геграфическая 1а-36,

ул. В.Шишкова 9-35,

ул. Танкистов 4-20,

ул. 51 Гвардейская 2, 8-20, 24-28а,г; 30а,б; 34а,б; 38а,б; 40,46,

ул. Восточно-Казахстанская 6-18,

ул. Космонавтов 50-56,

ул. Таловская 1-19, 10-14,

ул. Гейне 1а-23,

ул. Шекснинская 3-73,

ул. Историческая 132-138,

ул. Шуберта 3-80,

ул. Марка Твена 3-83,

ул. Панкратовой 1-83,

ул. Шебелинская 2-76,

ул. Таврическая 2-77,

ул. Гнесиных 58,60,62,

ул. Гнесиных 1-58,

ул. Перелазовская 1-55,

ул. Колпинская 2-55,

ул. Чечено-Ингушская 2-44,

ул. Есентукская 1,3,7,17,19,

ул. Яснополянская 2-55,

ул. Камышовая 1-17,

пос. Аэропорт,1-21,

ул. Горная,1-27,

ул. Чапаева,1-57,

ул. Военный городок,1-18,

ул. Первомайская,1-108,

ул. Железнодорожная,1-27,

ул. Лесная,1-92,

ул. Зенитчиков,1-32,

ул. Абрамишвили,1-74;

ул. Кочеткова,1-51,

ул. Байдакова,1-15,

ул. Строителей, 1-23,

ул. Моторная,1-11,

ул. К.Буерак,1-27,

ул. Жукова,1-64,

ул. Луговая,1-119,

пер. Луговой,1-16,

ул.Горная, 1-27;

ул.Чапаева, 1-57;

Военный городок, 1-18;

ул.Первомайская, 1-108;

ул.Железнодорожная,1-27;

ул.Лесная, 1-92;

ул.Зенитчиков, 1-32;

ул. Абрамишвили, 1-74;

ул. Кочеткова, 1-51;

ул. Байдакова, 1-15;

ул.Строителей, 1-23;

ул.Моторная, 1-11;

ул. К.Буерак, 1-27;

ул.Жукова, 1-64;

ул.Луговая, 1-119;

пер.Луговой, 1-16;

пос.Аэропорт 1-21