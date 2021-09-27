Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 сентября: число заражений превысило 91 тысячу

В Волгоградской области общее число заражений коронавирусом превысило 91 тысячу. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Волгоградской области тест на COVID-19 оказался положительным у 348 жителей. Показатель заболеваемости держится примерно на одном уровне. Таким образом, Волгоградская область опустилась на 18 место по ежесуточному приросту случаев коронавируса в стране. Однако за время распространения COVID-19 в Волгоградской области им заразились 91 003 жителя. В России сегодня зафиксировано 22 236 случаев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Число смертей от последствий нового вируса в Волгоградской области не уменьшается. Сегодня зарегистрировано 17 летальных исходов, всего от него скончались 2 721 пациент. Выписались из больницы или завершили амбулаторное лечение от коронавируса 275 волгоградцев, за все время пандемии выздоровели 80 986 человек.

Региональный оперштаб напоминает, при симптомах простуды необходимо не заниматься самолечением, обратиться в больницу или вызвать врача на дом.