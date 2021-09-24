SKODA RAPID или как купить автомобиль на все случаи жизни

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В 2020 году на авторынке России появился обновленный лифтбек ŠKODA RAPID – рестайлинговая версия уже легендарной модели, которая собирается на заводе бренда в Калуге. Машина также оказалась удачной и универсальной – ее покупают и солидные бизнесмены, и молодежь, и семьи с детьми. Для кого же реально создан чешскими конструкторами этот автомобиль?

ŠKODA RAPID ИЛИ КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

В России сегодня продают ŠKODA RAPID калужской сборки, и новый лифтбек – это также обновленная модель, созданная чешскими специалистами для российского рынка и адаптированная для отечественных условий эксплуатации.

Почему рестайл, а не новое поколение? Потому что машина собирается на той же модульной платформе, что и предшественник - PQ25[1], созданной в сотрудничестве с коллегами из Volkswagen. Потому что не изменились габариты кузова (4485 х 1706 х 1475 мм), колесная база (2602 мм), сохранился уже классический выбор двигателей и функциональных опций, а следовательно – основные характеристики динамики, комфорта и безопасности.

Такое решение продиктовано логикой: машина 2014 года оказалась конструктивно и технически удачной, хорошо показала себя на российских дорогах и в городских условиях, практически лишена серьезных недостатков и пользуется повышенным спросом.

Однако новый RAPID решил другую задачу: его приблизили к современным стандартам автомобиля B-класса, чтобы он мог по-прежнему поддерживать статус одного из лидеров своего ценового сегмента, а также оказался более комфортным для максимально широкого числа поклонников бренда. Поэтому изменений в обновленной модели – более, чем достаточно, и они будут интересны для водителей всех категорий.

Дизайн кузова лифтбека чешские конструкторы сохранили в строгих «фирменных» традициях, но внесли изменения в элементы передней и задней части: увеличили шестиугольную радиаторную решетку, изменили форму бамперов, установили на багажник надпись ŠKODA вместо старой эмблемы бренда, добавили теплозащитную опцию для лобового стекла и хром-пакет для боковых окон.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Изменились форма и расположение бортовой оптики – к привычным геометрически прямоугольным фарам добавили новые противотуманки, сзади – новые фонари с острыми «кристаллическими» гранями. Теперь дневные ходовые огни стали светодиодными во всех комплектациях (светодиоды Low LED[2] (Entry[3], Active[4], Ambition[5]) и Full LED[6] (Style) [7] + адаптивная система подсветки маневров и поворотов с автоматическим переключением ближнего/дальнего света).

Двигатели и ходовая

Двигатели российской сборки уже проверены временем и эксплуатацией на RAPID 2014 года. Для всех комплектаций лифтбека предлагаются 1.6-литровые «атмосферники» мощностью 90 и 110 «лошадей» с 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым автоматом, а для «старших» комплектаций – турбированный 1.4-литровый мотор на 125 л.с., который поставляется из Чехии и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Силовые установки малошумные, достаточно экономичные (5.5 – 6.1 смешанный цикл) литров/100 км), способны разогнать машину до «сотни» за 9.0 – 11.4 секунд и обеспечить скорость до 185 – 190 км/час. Они прекрасно справляются с городским трафиком, обеспечивают требуемую мощность для обгона и маневров, практически безотказны (ресурс – более 200 тысяч километров без ремонта).

Теперь добавьте к выбранной комплектации динамическую подвеску высокой плотности с торсионной балкой, опциональным (или базовым) пакетом для плохих дорог и 170 мм клиренса - и получите высокопроходимую в любых условиях, скоростную и прекрасно слушающуюся руля машину. А безотказные тормоза с поддержкой Dual Rate[8] и жестко адаптированная для отечественных дорог ходовая надежно защищают на виражах и позволяют удерживать довольно крутую траекторию, стойки MacPherson[9], в свою очередь, обеспечивают мягкость и плавность хода.

Функциональность

Пакет функций управления и помощников водителя – обширен, но и здесь следует помнить: базовые комплектации могут быть минимальными, а максимальные возможности демонстрируют только статусные Ambition[5] и Style[7].

В пакет опций обновленного ŠKODA RAPID входит:

- адаптивный круиз-контроль с функциями обзора дорожной обстановки, мониторинга слепых - он, контроля дистанции и скорости;

- система экстренного торможения Front Assist[10] контроля дистанции и скорости;

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- удержание авто на наклонной плоскости и при подъеме в гору;

- тчики дождя, света, уровня омывающей жидкости и внешней температуры;

- пакет парковочных датчиков и ассистентов;

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- ммобилайзер с центральным замком;

- сключевой доступ и запуск двигателя Kessy[11];

- система контроля давления в шинах.

Системы активной и пассивной безопасности RAPID тотальны, современны и обеспечивают высочайший уровень защиты всех категорий водителей и пассажиров. Уже в базовой комплектации представлены система курсовой устойчивости ESC[12] и контроля дистанции Front Assist[10] (Style[7]), экстренное торможение и контроль давления в шинах. Кроме того, безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки/штоки безопасности, антитравматичные подголовники, 3-точечные аварийные ремни и детские защитные крепления IsoFix[13], индикация непристегнутых ремней и незакрытых дверей, система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

Важный момент! Любой покупатель ŠKODA RAPID на свое усмотрение, согласно своей манере вождения и требованиям, может докупить опциональный пакет и повысить функционал выбранной комплектации до желаемого уровня.

Поэтому машина и считается универсальной: есть варианты выбора для любой категории водителей. Кстати, фирменный пакет технических решений Simply Clever[14], которые в автомобилях своего модельного ряда устанавливает ŠKODA – это тоже не только про комфорт семейного путешествия или поездки с детьми. Такие решения хорошо продуманы и придутся по вкусу любому автовладельцу.

Салон

Салон лифтбека RAPID традиционно продуман, эргономичен и максимально функционален, как и в других машинах модельного ряда ŠKODA. Его задача: обеспечить комфортное пространство во время поездки для любого водителя и пассажира – мужчин и женщин, молодых и пожилых, семей и детей.

В автомобиле будет удобно для четырех взрослых пассажиров или семьи с детьми. Обивка традиционно строгая, но достаточно дорогая и хорошо защищает от шумов и скрипов, сиденья в меру мягкие, не утомляют и легко регулируются в нужное положение.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Эргономика хорошо просчитана, что позволяет все вещи в салоне на своих местах, чувствовать себя свободно и иметь достаточно места для сидения и движения. Каждый ряд сидений полностью укомплектован необходимыми удобствами: электростеклоподъемниками, фонарями для чтения, регулируемым климат-контролем, электрическими розетками и USB[15]-разъемами (нового формата Type C[16]), подлокотниками с подстаканниками – все регулируется легким нажатием управляемых кнопок.

Водительское место оборудовано цифровой приборной панелью с 6.5-дюймовым (или 8-дюймовым) интерактивным дисплеем, через который настраиваются управляющие опции и работа с мультимедийной системой, а так же Bluetooth[17] и SmartLink[18]. Рулевое колесо – 2-ух и 3-спицевое с кожаной оплеткой и управляющими клавишами, рулевая колонка регулируется по наклону и вылету. На передней консоли – мультимедиа, управление климат-системой и селектор ручного тормоза.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Как видите спорить о том, для кого создан новый лифтбек ŠKODA RAPID – не имеет смысла: машина продумана настолько грамотно и «умно», что фактически любой автолюбитель найдет в этом авто необходимые для себя плюсы и аргументы для покупки. А 530 -литровый багажник в новом лифтбеке обязательно найдут все!

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г. Волгоград, ул. К.Либкнехта,19а ,по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

Перевод:

[1] PQ25 - (англ.) модульная платформа от Volkswagen, ПКью25.

[2] Low LED - (англ.) светодиодные фары для автомобиля, транслитерация Лэд Лов.

[3] Entry - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Энтри.

[4] Active - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эктив.

[5] Ambition - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Амбишн.

[6] Full LED - (англ.) светодиодные фары для автомобиля, транслитерация Фулл Лэд.

[7] Style - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Стайл.

[8] Dual Rate - (англ.) двухконтурная тормозная система, которая сопровождается механическим ассистентом экстренного торможения, транслитерация Дуал Рэйт.

[9] McPherson - (англ.) подвеска на направляющих стойках, транслитерация Макферсон.

[10] Front Assist - (англ.) система контроля дистанции спереди автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.

[11] Kessy - (англ.) система бесключевого доступа и запуска двигателя, транслитерация Кэйси.

[12] ESC- (англ. Electronic Stability Control) бортовая электронная система, которая помогает предотвратить пробуксовку и крен кузова, транслитерация ЕСЦ.

[13] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[14] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей ŠKODA более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клэвер.

[15] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[16] Type C – (англ.) спецификация USB для универсального компактного двухстороннего 24-контактного разъёма для USB-устройств и USB-кабелей, транслитерация Тайп-Ц.

[17] Bluetooth- (англ.) производственная спецификация беспроводных персональных сетей, транслитерация Блютуз.

[18] SmartLink SmartLink - (англ.) технология, которая позволяет использовать экран информационной/развлекательной системы (магнитолы) для отображения информации с мобильного устройства и частичного управления им, транслитерация Смарт Линк.

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