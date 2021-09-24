В Волгоградской области нашли мертвым начальника районного отдела Роспотребнадзора

Фото: Администрация Камышинского района

24 сентября стало известно о смерти в Камышине начальника территориального отдела Роспотребнадзора Александра Кулакова. Следователи выясняют все обстоятельства гибели главного санитарного врача по Камышину, Камышинскому, Котовскому, Жирновскому и Руднянскому районам. Александра Кулакова нашли мертвым на улице в ночь с четверга на пятницу. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - отметили в следкоме.

Известно, что Александру Кулакову было 33 года. Руководителем территориального отдела Роспотребнадзора он стал в 2018 году. До этого он работал в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах».