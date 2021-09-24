Предприятия «ЕвроХима» оснащаются научно-исследовательскими центрами

Фото: Ирина СИМОНОВА

Торжественное открытие научно-исследовательского Лабораторного центра Минерально-химической компании «ЕвроХим» состоялось в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в рамках празднования 20-летия компании и проведения Международной конференции Mendeleev-2021, в которой приняли участие 800 молодых учёных-химиков из разных стран мира.

Центр состоит из 3 лабораторий: технологической, химико-аналитической и физико-механических свойств горных пород. Задача нового центра – осуществление научного сопровождения и проектирования горнорудных предприятий компании «ЕвроХим», обеспечение проведения необходимых прикладных исследований, разработки исходных данных и проектирования предприятий по добыче и переработке калийных и фосфатных руд.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Новая современная лабораторная исследовательская база компании «ЕвроХим» позволяет проводить технологические исследования калийных и калийно-магниевых солей, физико-химические исследования по технологии обработки калийных удобрений, исследования в области геомеханики, химико-аналитическое обеспечение геологоразведочных работ и сопровождение лабораторных технологических исследований калийных и калийно-магниевых солей.

В настоящее время «ЕвроХим» реализует крупные инвестиционные проекты по разведке, добыче, обогащению и получению минеральных удобрений на базе Ковдорского горно-обогатительного комбината в Мурманской области, Усольского калийного комбината в Пермском крае, Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области и предприятия «ЕвроХим-СаратовКалий» в Саратовской области.

В главном корпусе сильвинитовой обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа завершился монтаж лабораторных помещений, в которых будет располагаться группа технологических исследований, группа технического контроля технологического процесса и отделение рентгено-флуоресцентного анализа методико-аналитической службы.

Именно в этом отделении будут проводиться анализы с помощью рентгено-флуоресцентного анализатора. Этот прибор предназначен для обеспечения экспресс-контроля технологических процессов. Он позволяет проводить анализ без химической подготовки проб со сроком выдачи результатов не более 30 минут. РФА с высокой степенью точности и без предварительной химической подготовки пробы может показать содержание в ней калия и других компонентов, характеризующих химический состав руды, в том числе и компоненты, которые требуются при анализе геологических проб (K, Mg, Na, S, Ca, Cl, Br).

Лабораторные помещения исследовательской группы и группы технического контроля «ЕвроХим-ВолгаКалия» будут оснащены и другим современным лабораторным оборудованием, которое позволит проводить технологические исследования калийных и калийно-магниевых солей, физико-химические исследования по технологии обработки калийных удобрений, химико-аналитическое обеспечение геологоразведочных работ и сопровождение лабораторных технологических исследований калийных и калийно-магниевых солей.

Результаты, полученные при выполнении исследовательских работ централизованного отдела технического контроля – испытательного центра «ЕвроХим-ВолгаКалий», улучшат производственную деятельность Гремячинского горно-обогатительного комбината, позволят получить информацию для разработки технических решений, направленных на обеспечение безопасной работы существующего производства, минимизацию образования отходов производства и их безопасную утилизацию.