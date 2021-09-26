Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 сентября: антирекорд смертности – 19 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 26 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым днем число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет. Сегодня, 26 сентября, в России ковидом заболели 22 498 человек. В том числе в Волгоградской области за сутки выявлено 344 случая заражения. По распространению опасного вируса регион занимает 17-е место. И хоть сейчас количество инфицированных держится на одном уровне, эпидемиологическая ситуация остается сложной. Усугубляет ее сезонное ОРВИ. Как сообщил Роспотребнадзор, наблюдается небольшой подъем заболеваемости, прирост за неделю составил 19%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 сентября 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

За весь период пандемии в России ковидом по нарастающей заразились 7 420 913 человек, в Волгоградской области – 90 655 жителей. Продолжает увеличиваться статистика смертности. В стране всего умерли 203 900 человек, в Волгограде и области – 2704 человека. Сегодня, 26 сентября, в 85 регионах РФ зарегистрировано 805 летальных исходов, в частности в Волгограде – 19 смертельных случаев.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в регионе развернута масштабная прививочная кампания как против коронавируса, так и против гриппа. Вакцинация позволяет снизить количество зараженных.