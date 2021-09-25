Пять простых выводов по матчу Ротор – КАМАЗ

Автором единственного забитого мяча в матче стал Игорь Школик. Фото: СК "Ротор".

В 13-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграл с «КАМАЗом». Встретились команды, находящиеся в середине турнирной таблицы. Матч завершился победой сине-голубых со счетом 1:0. Этот выигрыш стал первым для подопечных Дмитрия Хохлова на своем стадионе. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

НА ТРИБУНАХ ПУСТОТА

Последние сезоны «Ротор» шел в рекордсменах в стране по численности болельщиков на домашних играх. На «Волгоград Арене» в ФНЛ собиралось больше зрителей, чем на некоторых стадионах команд премьер-лиги. Но в коронавирусные времена ситуация изменилась. В день матча с «КАМАЗом» волгоградский Роспотребнадзор разрешил увеличить квоту для болельщиков на арене с 500 до 1000 человек. Примерно такое число зрителей и было на трибунах, но создавалось впечатление, будто арена пустая, хотя любители футбола, не жалея себя, гнали свою команду вперед. В итоговом протоколе значатся именно 1000 человек. Конечно, хочется видеть куда больше зрителей на 45-тысячном стадионе.

«РОТОР» ВПЕРВЫЕ ПОВЕЛ В СЧЕТЕ ДОМА

Для подопечных Дмитрия Хохлова матч 13-го тура стал седьмым в Волгограде в текущем сезоне. В предыдущих шести играх сине-голубые не одержали ни одной победы. Более того, на своем поле «Ротор» даже ни разу не выходил вперед первым, регулярно ему приходилось отыгрываться. Прервалась эта серия в дуэли с «КАМАЗом», в которой волгоградцы первыми открыли счет. В середине тайма два защитника гостей не разобрались, кому именно нужно вынести мяч из своей штрафной, игровой снаряд оказался у Школика, и Игорь с 16-ти метров пушечным ударом поразил цель. Для полузащитника этот гол стал четвертым в текущем сезоне ФНЛ. Вместе с Муллиным он стал лучшим бомбардиром команды.

ВОЛГОГРАДЦЫ ПЕРЕСТРЕЛЯЛИ СОПЕРНИКОВ

В предыдущих матчах на «Волгоград Арене» футболисты «Ротора» получали критику за свою игру. Еще бы, не было побед, а демонстрируемый футбол не впечатлял болельщиков. Порадовал своих поклонников коллектив Дмитрий Хохлова в противостоянии с «КАМАЗом». Поначалу сине-голубые действовали от обороны, но по истечению 10-15 минут хозяева взяли инициативу в свои руки и закрыли челнинцев у их владений. «Ротор» пытался угрожать соперникам при любой возможности. К 60-й минуте была поразительная статистика ударов по воротам - 13:1 в пользу хозяев, к этому моменту случилось 2 отмененных гола волгоградцев. В первом тайме взятие ворот было не засчитано из-за офсайда после выстрела Серченкова, во второй половине Дудиев поразил цель во время розыгрыша углового. Гол не зафиксировали из-за фола Мартынова. Оба эпизода были достаточно спорными. Всего же за матч «Ротор» нанес 15 ударов по воротам «КАМАЗа», 9 из которых пришлись в створ. У челнинцев в активе только 7 ударов, один в створ.

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

«Ротор» наконец-то одержал дебютный выигрыш на своем поле в текущем сезоне. Случилось это только в 13-м туре или в седьмом матче на «Волгоград Арене». До этого было 5 ничейных результатов и одно поражение в родных стенах. В целом у «Ротора» стало 4 победы в ФНЛ, он набрал 18 очков и сравнялся по этому показателю с «КАМАЗом» в середине турнирной таблицы. Стоит также отметить, что у сине-голубых начинает зарождаться победная серия, пока у них 2 успешных матча кряду.

«РОТОР» ПРОДЛИЛ БЕЗГОЛЕВУЮ СЕРИЮ «КАМАЗА»

Если волгоградцы наконец-то прервали свою серию без побед на своем поле, то у челнинцев череда неудачных игр продолжается. «КАМАЗ» приехал в Волгоград с серией из трех матчей без забитых мячей, случился «сухарь» в атаке у «автозаводцев» и в поединке с «Ротором». Подопечные Дмитрия Хохлова почти не дали оппонентам возможностей для угроз. Южане уже в пятой игре в ФНЛ сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В следующем туре «Ротор» 29 сентября на выезде сыграет с «Краснодаром-2», «КАМАЗ» в этот день в гостях встретится с «Велесом».