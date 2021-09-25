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Здоровье25 сентября 2021 12:14

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 сентября: перенесли ковид уже 90 тысяч волгоградцев

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 сентября 2021 года
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Количество положительных результатов тестов на коронавирус, которые ежедневно приходят жителям региона, пока держится на одном уровне.

Количество положительных результатов тестов на коронавирус, которые ежедневно приходят жителям региона, пока держится на одном уровне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в последние недели прекратился бурный рост заболеваемости коронавирусом, но и спада тоже не наблюдается. Каждый день примерно одинаковое количество человек в нашем регионе получает положительные результаты тестов на COVID-19. Новых рекордов область не ставит, но по сравнению со вчерашним днем заразилось чуть больше людей. Узнали о том, что у них ковид, к 25 сентября еще 341 человек. Таким образом, с начала пандемии в статистику заболевших коронавирусом попали уже 90311 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 сентября 2021 года.

Еще 16 жителей потеряла наша область за сутки из-за этого страшного вируса. Всего на сегодняшний день в списке тех, кто не смог победить COVID-19, уже 2685 человек. Выздоравливает все-таки больше людей: за вчерашний день выписали 337 человек. Многим из них придется еще долго восстанавливаться после тяжелой болезни – реабилитация нужна даже молодым.

По приросту заболевших наш регион находится сегодня на 17 месте. Гораздо хуже ситуация с распространением коронавируса у наших соседей из Ростовской и Воронежской областей. В нашем регионе пока хватает мест в больницах, в ближайшее время должны ввести в эксплуатацию еще один новый госпиталь – построенную с нуля инфекционную больницу в городе Калач-на-Дону.

В Волгоградской области сохраняются введенные ранее коронавирусные ограничения. В общественных местах необходимо носить маски, QR-коды пока требуют только для прохода на «Волгоград Арену». Сегодня на матч Ротор-КАМАЗ снова пустят только привитых или недавно переболевших болельщиков с соответствующими документами.

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