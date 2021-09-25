Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 сентября: перенесли ковид уже 90 тысяч волгоградцев

Количество положительных результатов тестов на коронавирус, которые ежедневно приходят жителям региона, пока держится на одном уровне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в последние недели прекратился бурный рост заболеваемости коронавирусом, но и спада тоже не наблюдается. Каждый день примерно одинаковое количество человек в нашем регионе получает положительные результаты тестов на COVID-19. Новых рекордов область не ставит, но по сравнению со вчерашним днем заразилось чуть больше людей. Узнали о том, что у них ковид, к 25 сентября еще 341 человек. Таким образом, с начала пандемии в статистику заболевших коронавирусом попали уже 90311 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 сентября 2021 года.

Еще 16 жителей потеряла наша область за сутки из-за этого страшного вируса. Всего на сегодняшний день в списке тех, кто не смог победить COVID-19, уже 2685 человек. Выздоравливает все-таки больше людей: за вчерашний день выписали 337 человек. Многим из них придется еще долго восстанавливаться после тяжелой болезни – реабилитация нужна даже молодым.

По приросту заболевших наш регион находится сегодня на 17 месте. Гораздо хуже ситуация с распространением коронавируса у наших соседей из Ростовской и Воронежской областей. В нашем регионе пока хватает мест в больницах, в ближайшее время должны ввести в эксплуатацию еще один новый госпиталь – построенную с нуля инфекционную больницу в городе Калач-на-Дону.

В Волгоградской области сохраняются введенные ранее коронавирусные ограничения. В общественных местах необходимо носить маски, QR-коды пока требуют только для прохода на «Волгоград Арену». Сегодня на матч Ротор-КАМАЗ снова пустят только привитых или недавно переболевших болельщиков с соответствующими документами.