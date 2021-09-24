Начальника отдела Роспотребнадзора в Камышине убили ударом в грудь

Фото: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области

Стали известны подробности гибели в Камышине начальника территориального отдела Роспотребнадзора Александра Кулакова. Судебно-медицинские эксперты пришли к предварительным выводам, что 33-летний мужчина скончался от удара в грудную клетку и ушиба сердца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, смертельную травму нанес 25-летний камышанин. Между ним и Александром Куликовым возник конфликт.

После случившегося скорую помощь вызвал предполагаемый убийца. Приехавшие медики констатировали смерть главного санитарного врача по Камышину, Камышинскому, Котовскому, Жирновскому и Руднянскому районам.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, которое случилось в ночь с 23 на 24 сентября.

Александру Кулакову было 33 года. Он является выпускником Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова, в 2014-м поступил на службу в Управление Роспотребнадзора по Московской области. В 2016 году приехал в Камышин, где работал в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Александр Кулаков стал в 2018 году.

Церемония прощания состоится 25 сентября в Камышине.