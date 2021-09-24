Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 сентября: заболели почти 90 тысяч волгоградцев

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 24 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области уровень прироста новых случаев коронавируса застыл на одном уровне. Ежедневно фиксируются практически одинаковые цифры заболевших. 24 сентября COVID-19 подтвердился у 337 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. За всю пандемию заразились уже почти 90 тысяч жителей региона, а именно 89 970 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

По общему числу заболевших за пандемию пациентов Волгоградская область продолжает занимать 13-е место в стране. В регионе не меняется ситуация с гибелью от ковида, за последние сутки зафиксировали 16 смертей от осложнений COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 669 волгоградцев.

Статистика портала стопкоронавирус.рф по данным в Волгоградской области

Ежесуточные цифры по выписке из стационаров с выздоровлением пока не могут догнать прирост новых заболевших. Сегодня от ковида вылечились 318 волгоградцев. С марта прошлого года COVID-19 победил 80 081 волгоградец.