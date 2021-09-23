Группа «Россети» завершает подготовку к осенне-зимнему периоду

Фото: Россети Юг

Погода на улице становится все холоднее, солнце и тепла все меньше и меньше. Это значит, что уже совсем скоро стартует отопительный сезон. Специалисты усиленно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду. Группа «Россети» завершает подготовку 57-ми тысяч подстанций и 263-х тысяч километров линий электропередачи в южных регионах России. Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на заседании федерального штаба Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по подготовке субъектов электроэнергетики ЮФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов. Селектор в Волгограде провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Фото: Россети Юг

Объем работ по основным номенклатурным позициям увеличился или остался на уровне 2020 года. В плане на этот год был ремонт трех тысяч километров линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, а также порядка 6,7 тысячи единиц подстанционного оборудования. Мероприятия завершатся до 1 октября.

Во время холодов нельзя исключать внештатных ситуаций на электросетях. Для этого был сформирован 100-процентый аварийный запас. В экстренных случаях к работам готовы приступить 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Они состоят из около 5,8 тысячи специалистов, 2,8 тысячи единиц техники. Также был предусмотрен 531 резервный источник электроснабжения общей мощностью 58 МВт.

Николай Шульгинов отметил, что для успешного прохождения отопительного сезона нужно обеспечить надежную работу оборудования, завершить все запланированные ремонты и иметь необходимое число персонала и ресурсов для устранения аварийных ситуаций. Также на электростанциях должен быть запас топлива на электростанциях в том количестве, которое утверждено в нормативах.

- Региональным штабам ЮФО необходимо обеспечить надлежащий уровень координации мероприятий по надежному прохождению отопительного сезона, - подчеркнул Николай Шульгинов.

Что касается именно Волгоградской области, то запланированные в преддверии осенне-зимнего периода 2021/2022 годов мероприятия по подготовке субъектов электроэнергетики выполнены на 78%. Это полностью соответствует планам. Ремонтно-аварийные бригады готовы, как и неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования. Уровень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы региона оценивается на 94%, плановые значения на 15 сентября составляет 82%, то есть работа идет с опережением графиков. Стоит задача, чтобы к началу отопительного сезона готовность всех объектов жизнеобеспечения на территории Волгоградской области была на уровне 100%.

Группа «Россети» в 2021 году направила 6,1 миллиарда рублей на финансирование ремонтной программы в Южном федеральном округе. Компания также продолжает реализацию проектов, которые позволяют развивать электросетевой комплекс. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

- Общий объем финансирования инвестиционной программы Группы «Россети» в ЮФО в этом году составит 21,1 миллиарда рублей. Планируем несколько крупных вводов, в том числе связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветроэлектростанций, - сообщил Андрей Рюмин.

Глава компании «Россети» среди крупных проектов отметил модернизацию центров питания Республики Адыгея, строительство новых подстанций 220 кВ «Зубовка», 110 кВ «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, к которым будут присоединены новые объекты ВИЭ-генерации.

Компания участвует в выполнении целевых программ по повышению надежности. В рамках этой деятельности предусматривается, в частности, замена опор ЛЭП 35-750 кВ, модернизация коммутационного оборудования подстанций, обновление парка авто- и спецтехники, приобретение новых резервных источников электроснабжения.

Как только осенне-зимний период 2021/2022 годов подойдет к концу, специалисты приступят к подготовке к новому сезону. Группа «Россети» к нему начнет работу весной.

Материал предоставлен ПАО «Россети».