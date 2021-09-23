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Общество23 сентября 2021 14:15

Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер продлен до 1 октября 2021 года

На вопросы наших читателей отвечает управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких. Фото: Волгоградского отделения ФСС РФ

Управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких. Фото: Волгоградского отделения ФСС РФ

До 20% взносов в Фонд социального страхования РФ работодатели могут потратить на превентивные меры по охране труда и защиту коллектива от коронавируса. За счет средств Фонда можно закупить спецодежду, аптечки, маски, санитайзеры и другие средства индивидуальной защиты, провести медосмотр, специальную оценку условий труда, отправить работника в санаторий и не только. Изменения в правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма стали главной темой «прямой линии», которая прошла в Волгограде. На вопросы наших читателей ответил управляющий Волгоградским отделением ФСС Павел Гладких.

В прошлом году заявительную кампанию по предупредительным мерам продлевали. В какие сроки нужно подать документы в этом году?

- Министерством труда и социальной защиты РФ принят приказ от 14.07.2021 №467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». Новый нормативный акт отменяет ранее действующий приказ. Документ зарегистрирован в Минюсте России и опубликован 8 сентября 2021 года и вступил в силу по истечении десяти дней. Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в этом году продлен до 1 октября 2021 года.

Какие изменения произошли в этом году?

- В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, в 2021 году финансовому обеспечению подлежат расходы на приобретение одноразовых масок, перчаток, термометров, санитайзеров, дезинфицирующих салфеток и антисептиков, рециркуляторов воздуха и других мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Как происходят выплаты страхового обеспечения?

- С 1 января 2021 года все отделения ФСС РФ перешли на новый механизм выплат страхового обеспечения - «Прямые выплаты». Соответственно финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств. Затем эти расходы возмещаются за счет средств бюджета Фонда в пределах согласованной суммы. После выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом финансового обеспечения, страхователь обращается в отделение Фонда по месту регистрации с заявлением о возмещении произведенных расходов.

Изменился ли перечень мероприятий, которые можно провести за счет сумм страховых взносов?

- В этом году перечень дополнен. Теперь страхователи могут приобрести отдельные приборы, устройства, оборудование и комплексы, которые непосредственно предназначены для мониторинга состояния здоровья сотрудников на рабочем месте. Это касается работ с вредными и опасными производственными факторами.

НАША СПРАВКА

ФСС с 2001 года занимается финансовым обеспечением мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. На сегодняшний день в списке 13 мероприятий по охране труда, которые могут быть профинансированы за счет 20% начисленных за предшествующий год взносов. Если на предприятии есть работники предпенсионного возраста, то еще 10% можно направить на их санаторно-курортное лечение.

Если в штате менее ста человек, страхователи могут произвести расчет сразу за три года, но лишь при условии, что предшествующие два года не пользовались финансовым обеспечением.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

350 страхователей обратились за финансированием на предупредительные меры в 2021 году.

291 положительное решение принято региональным отделением ФСС.

56,8 млн рублей составит сумма выплат.

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БИЗНЕС-ПРЕСС