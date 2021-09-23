МЫВМЕСТЕ: предприятие-инвестор защищает социальный проект котельниковцев

Фото: Ирина СИМОНОВА

Дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко разрабатывает в Котельниковском районе Гремячинское месторождение калийных солей и строит большой производственный комплекс по добыче и обогащению калийных солей.

Одновременно с производственным «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует масштабный социальный проект, главная задача которого – повышение качества жизни населения. Предприятие строит новые жилые районы, общественно важные объекты, развивает инфраструктуру города Котельниково. При реализации социальных начинаний важное значение имеют гражданские инициативы населения. Поэтому «ЕвроХим» выступил партнером интересного проекта, разработанного жителями города Котельниково при поддержке муниципальных властей.

По инициативе котельниковцев в восточной части города должен появиться парк, пространство которого отразит историческую, культурную уникальность котельниковского края. По идее разработчиков этого проекта, новая общественная площадка в Котельниково должна стать одним из самых благоустроенных и необычных объектов региона, центром притяжения туристов и любимым местом досуга горожан.

Проекты волгоградцев вошли в число 25 тысяч заявок, поданных из всех регионов России. После оценки 300 экспертами 46 лучших проектов из Волгоградской области, в том числе и проект парка в Котельниково, прошли в полуфинал.

Впереди – онлайн защита проекта и народное голосование. Победители станут известны в начале декабря.