В Волгоградской области аноним сообщил о теракте в школе

Информация о готовящемся теракте в школе оказалась ложной. Фото: сайт школы №12 Палласовки.

Анонимные авторы сообщили в телеграм-канале о готовящемся теракте в школе №12 в Палласовском районе Волгоградской области. Неизвестные опубликовали несколько постов с информацией, на которую сразу же отреагировали сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказал «КП-Волгоград» собственный источник, эта информация оказалась ложной, в настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливается личность создателя сообщества.

Отметим, что в школе №12 занятия проходят в штатном режиме. В отделе по образованию администрации Палласовского района уточнили, о что данном сообщении в образовательном учреждении знают, но так как реальной угрозы нет, дети продолжают учиться.

Добавим, что статья уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает как штрафы, так и довольно серьезные сроки – вплоть до 10 лет тюрьмы.