Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 сентября: заболеваемость держится на одной отметке

Заболеваемость в Волгоградской области остановилась на одном уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в Волгоградской области, 23 сентября, диагноз COVID-19 подтвердился у 339 жителей. Такой уровень заболеваемости наблюдается в регионе несколько недель подряд. Тем не менее, показатель смертности не снижается, а иногда даже растет – 17 пациентов за прошедшие сутки. По всей России сегодня коронавирусом заразились 21 438 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 сентября 2021 года.

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 89 633 случаев COVID-19. По ежесуточному приросту регион опустился на 16 место в стране. Для сравнения Ростовская область находится на 8 месте, там регистрируют 469 заражений в сутки. Выздоровели от коронавируса 344 волгоградца, всего – 79 763 человека. Не справились с последствиями COVID-19 за все время распространения вируса 2 653 пациента.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Федеральный оперштаб напоминает, что в Волгограсдкой области действует масочный режим, заполняемость заведений общепита не больше 50%, запрещено проведение банкетов, в торговых центрах закрыты фудкорты и детские комнаты, запрещены массовые мероприятия, их можно проводить только при согласовании с региональным оперштабом.