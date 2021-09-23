В Волгоградской области капремонт оказался под угрозой срыва из-за резкого подорожания стройматериалов

Подрядчики не хотят делать капремонт себе в убыток. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Резкое подорожание стройматериалов в этом году ударило не только по бизнесу и частникам, которые строят себе дома и делают ремонт в квартирах. Из-за роста цен на металлопрофиль, кровельные материалы, доску, шпатлевку и штукатурные смеси под угрозой оказался и капремонт. В ближайшее время Волгоградская областная дума рассмотрит закон о внесении изменений в региональное законодательство об организации капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, размер предельной стоимости услуг и работ предлагают устанавливать согласно инфляции не раз в три года, а ежегодно. Обратился за помощью к депутатам региональный фонд капитального ремонта. По данным регоператора, цены на некоторые стройматериалы только в 2021 году взлетели в два, а то и в три раза.

- Цены на отдельные позиции металлопроката выросли с декабря по июнь 2021 года более чем на 100%. Например, арматура рифленая в декабре 2020 года стоила 26,9 тысячи рублей за тонну, в июне 2021 года – 92 тысячи рублей за тонну; профилированный лист МП-35х1035 в январе 2021 года - 500 рублей, в июне – 900 рублей, - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в 2,5 раза взлетела цена на трехметровый снегозадержатель, в 1,8 раза или на 9500 рублей подорожала обрезная доска, с 400 до 1100 рублей повысилась стоимость цементной штукатурки, в 1,4 раза – фасадной шпатлевки. И это далеко не полный перечень «золотых» стройматериалов. При фиксированной стоимости всех работ по капремонту, завязанных на прошлогодних ценах и минимальном взносе, строители просто не хотят брать заказы себе в ущерб.

- Сложившая ситуация приводит к срыву запланированных работ в связи с отказом от участия в аукционах потенциальных подрядных организаций, - констатирует депутат Валентина Гречина, обосновывая необходимость изменений.

Минимальный взнос на капремонт на будущий год волгоградские депутаты также обсуждают и устанавливают осенью. В свете происходящего владельцам квартир придется тоже раскошелиться.