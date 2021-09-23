«Вы оскверняете память наших предков»: в Волгограде потребовали наказать блогеров за фотосессию на Мамаевом кургане

Кадр со страницы www.instagram.com/mad_family_house/

В Волгограде требуют привлечь к ответственности молодых блогеров, которые якобы провели оскорбительную фотосессию на Мамаевом кургане. Участники одного из TikTok-домов города сделали снимки на главной высоте России и выложили в Instagram. Горожане считают, что парни на фото слишком веселые и оскверняют память предков, воевавших в Великой Отечественной войне.

Сама публикация тиктокеров сопровождается следующей подписью:

- Собрались как-то русский, армянин и азербайджанец в Волгограде на день города… Продолжи в комментариях, - написано на странице TikTok-дома в социальной сети.

Неподходящим местом для подобных фотосессий Мамаев курган назвал медиатехнолог Дмитрий Бакаев, который, кстати, является одним из создателей еще одного TikTok-хауса в Волгограде. Он раскритиковал блогеров в комментариях под публикацией. Хотя молодые люди не танцевали голыми и не бегали по газону или братским могилам.

- Мне кажется, что Мамаев курган - не место для подобных фото и тем более гримас с весельем. Мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы хранит в себе останки погибших солдат, - прокомментировал фотографии Дмитрий Бакаев.

Позже медиатехнолог сделал публикацию на своей странице в Facebook, в которой попросил правоохранителей наказать тиктокеров.

- Очередная погоня за «хайпом», просмотрами и лайками. Когда уже все научаться и поймут, что подобными фотографиями, гримасами, жестами вы оскверняете память наших предков, героев и защитников Отечества. Правоохранители Волгоградской области должны провести «публичную порку», разъяснить, что так делать нельзя, за это будет наказание, - отметил Бакаев.

Не промолчали и сами авторы фотографий, которые на ответили на критику. По их словам, они чтят историю города и страны, а своими снимками они не оскверняли павших предков.

- Развлекательные мероприятия мы не проводили на территории мемориального комплекса, а адекватно отдавали отчет своим действиям, призывая современную молодежь к посещению памятных мест. Мы считаем - лучше чтить память и улыбаться, нежели не помнить о подвигах совсем, - гласит ответ от страницы TikTok-хауса.

Некоторые волгоградцы не увидели ничего плохого в сделанных кадрах на фоне скульптуры «Родина-мать зовет!», а даже поддержали ребят. «Классные фото! Не понимаю почему кому-то могут эти фото показаться оскорбительными», «Спасибо за порцию красоты в моей ленте», «Делайте больше таких постов» - написали пользователи социальной сети.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в полицию с заявлением на сделанную фотосессию никто не обращался.

Напомним, в феврале 2021 года 20-летний студент устроил голые танцы на братской могиле на Мамаевом кургане и снимал это на телефон. Тиктокера за это отчислили из вуза. В этом году в Волгограде и Волжском случились еще несколько нарушений порядка, которые позволили себе блогеры. 27-летняя Виолетта Чиковани заплатила штраф за езду на дорогой иномарке по скверу Саши Филиппова. В городе-спутнике парни проехались в красной «шестерке», высунувшись из окон в белых халатах. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за езду на резиновой лодке на крыше иномарки.