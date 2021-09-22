В Волгограде сносят трибуны стадиона «Трактор»

К декабрю здесь останется только поле. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стадион «Трактор» в Волгограде вскоре перестанет существовать. От спортивного сооружения останется только футбольное поле. Трибуны, ограждение, фундаменты и все остальное идет под снос. Подрядчики уже почти разобрали западную и восточную трибуны, демонтируют южную. На их месте появятся новый ФОК и спортплощадки.

На стадионе работает экскаватор. Мах, другой - машина разбивает руины стадиона, который на своем веку видел немало знаменитых спортсменов. Рядом рабочие кувалдами крушат более мелкие фрагменты, вынимая металл. Лишь на зеленой траве футбольного поля продолжается жизнь, его поливают, работает газонокосилка. Все остальное вокруг заменят на новое.

- В позапрошлом году привозил Никиту Симоняна сюда, сейчас он первый вице-президент РФС. Он сказал, что в 1949 году играл здесь в первый раз, в 1956-м - в последний. Представляете, сколько лет этому стадиону, - отмечает директор СК «Зенит» Сергей Берендеев, в чьем ведении находится спортобъект. - Стадион давно пора было реконструировать. Вся инфраструктура пришла в негодность, была нарушена подача воды, электричества, трибуны все полопались, невозможно здесь было находиться спортсменам. Поле мы еще пытались сохранить, все остальное было в ужасном, аварийном состоянии.

До 20 декабря 2021 года подрядчик должен разобрать все руины. От стадиона «Трактор» останутся лишь колонны на входе. Проходные обновят. После начнется строительство новых спортивных объектов.

- Проектно-сметная документация по реконструкции стадиона «Трактор» и благоустройству прилегающей территории уже направлена на госэкспертизу, - рассказывает председатель комитета по строительству администрации Волгограда Сергей Попов.

На трибунах ФОКа смогут разместиться 500 человек, внутри будут бытовые и административные помещения, вокруг поля построят беговые дорожки. Будут на обновленном стадионе и секторы для толкания ядра и прыжков в длину, площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, сдачи нормативов ГТО и других видов спорта. Здесь смогут проводить соревнования всероссийского уровня. Мачты освещения оставят, но все оборудование заменят. На месте, где сейчас работает Тракторозаводский рынок, появятся парковки, торговый центр и парк с зонами отдыха. Зеленая зона займет площадь около гектара. Все это значится в планах властей на следующие пару лет. По предварительным оценкам, стоимость работ составит около 350 миллионов рублей.